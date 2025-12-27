El Valencia Basket quiere mantener el fortín del Roig Arena ante el Morabanc Andorra

El Valencia Basket recibe este domingo 28 de diciembre (18:00h, Roig Arena, DAZN) en la Liga Endesa al MoraBanc Andorra en la jornada 12 de la Liga Endesa. Será el último partido del año en la competición doméstica, por lo que los de Pedro Martínez tratarán de despedir 2025 con un triunfo que les permita mantenerse en la lucha por el liderato y volver a la senda de las victorias. El objetivo es no perder la estela del líder Real Madrid y del segundo UCAM Murcia.

El conjunto 'taronja' es el tercero de la liga con ocho victorias y dos derrotas, todavía con un partido pendiente. La derrota ante UCAM Murcia el pasado domingo le hizo bajar de ese segundo puesto que ahora ocupan los murcianos y del que le separa un partido.

Así, el equipo entrenado por Pedro Martínez afronta el partido con buenas sensaciones tras la victoria del pasado martes ante el Baskonia en la Euroliga. Los taronja apelarán a su fortaleza en casa ya que en la Liga no han perdido aún ningún partido en el Roig Arena y tan sólo uno en la Euroliga.

Pedro Martínez recupera para el partido ante los andorranos a Xabi López-Arostegui que ya se ha incorporado al trabajo del grupo.

Aunque está en la parte baja de la tabla, el MoraBanc Andorra llega en buena dinámica con tres victorias en sus últimos seis partidos que a pesar de ocupar la 16ª posición actualmente le tiene con tres partidos de ventaja respecto al corte que marca el descenso. Liderados por el extaronja Shannon Evans, que está realizando sus mejores números desde su etapa en Sevilla y que viene en un excelente estado de forma (21,6 de valoración en los últimos cinco partidos) y con Kyle Kuric como punta de lanza de uno de los equipos más eficaces desde el triple, el equipo dirigido por Joan Plaza cuenta con su plantilla al completo para afrontar este partido.

Penúltimo partido del año para los taronja

El conjunto taronja cerrará el año natural jugando sus últimos tres partidos ante su público antes de un mes de enero cargado de compromisos. El primero de los choques se lo llevó el Valencia Basket por 91-81 al imponerse al Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz en la jornada 18 de la EuroLeague. Después de recibir el domingo al MoraBanc Andorra, los hombres de Pedro Martínez cerrarán el 2025 y la primera vuelta de la EuroLeague enfrentándose en el Roig Arena al Partizan Mozzart Bet Belgrade el martes 30 de diciembre a las 20:30 horas.

El encuentro de la tarde del domingo será la 14ª ocasión en la que Valencia Basket reciba al MoraBanc Andorra en un partido de la Liga Endesa. Y la historia dice que en los trece enfrentamientos anteriores, el equipo del país de los Pirineos solo ha ganado en una ocasión.

Duelo de triplistas

El partido será un duelo entre dos de los equipos que mejor lanzan de tres puntos y que más se apoyan en su anotación desde detrás del arco. Valencia Basket es el equipo que más triples mete (12,2) con el segundo mejor acierto (37,9%) y siendo el conjunto de la Liga Endesa que más porcentaje de sus puntos consigue desde detrás del arco (38,5%). Por su parte, MoraBanc Andorra es el quinto que más triples mete (10,4) con el tercer mejor porcentaje (37,2%) y es el tercero que mayor porcentaje de sus puntos consigue desde el triple (37,5%).

Shannon Evans, lídera al Andorra

En su segunda temporada al frente de las operaciones del MoraBanc Andorra, el extaronja Shannon Evans está mejorando sus prestaciones de su primera campaña en el Principado y está en su mejor línea estadística desde su etapa en el Real Betis Baloncesto. El base con pasaporte guineano es el décimo mejor anotador de la Liga Endesa (14,8 puntos) siendo el quinto jugador que más tiros libres mete (4,8) y el quinto que más faltas recibe (4,9).

El rival

El Valencia Basket analiza a su rival de este domingo: Junto a Evans en el quinteto tipo del conjunto andorrano han formado habitualmente Aaron Best (5,5 puntos y 2,4 rebotes) y Stan Okoye (9,7 puntos y 4,1 rebotes para 9,4 créditos) acompañados por la pareja interior que forman Yves Pons (7,8 puntos y 3,1 rebotes) y Artem Pustovyi (9 puntos y 3,3 rebotes). Kyle Kuric es su segunda referencia ofensiva (12,9 puntos) saliendo habitualmente desde el banquillo en una rotación exterior que alargan Rafa Luz (5,3 puntos y 3 asistencias) y Chumi Ortega (2,2 puntos y 2,1 rebotes). Por dentro, Morris Udeze (6,8 puntos y 3,7 rebotes) y Rubén Guerrero (3,8 puntos y 3,3 rebotes) amplían la nómina de hombres grandes en la que en el último partido el recién llegado Kostas Kostadinov (2 puntos y 5 rebotes en su estreno en Zaragoza) cogió el lugar en la convocatoria de Justin McKoy (5,6 puntos y 2,8 rebotes).