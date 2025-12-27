El Valencia - Partizan del martes 30 de diciembre en la Euroliga se retrasa media hora

El Roig Arena bajará el telón a una segunda parte de año 2025 espectacular, desde su inauguración en septiembre, con dos auténticos partidazos el próximo 30 de diciembre. A primera de la tarde el 'supermartes' de baloncesto arrancará con la visita del Casademont Zaragoza en la Liga F Endesa y, ya de noche, el broche de oro lo pondrá el duelo de la Euroliga con el KK Partizan de Belgrado, campeón de Europa en 1992.

Valencia Basket ha anunciado esta mañana un cambio de hora en el segundo de los partidos, el correspondiente a la jornada 19 de la Euroliga contra el histórico equipo serbio. Después de que las gestiones con la organización de la competición y con el club de Belgrado hayan dado sus frutos, hay nuevo horario para ese Valencia BC- KK Partizan. Así, el choque se retrasa media hora y comenzará a las 20:30 horas en lugar de las 20:00 h, horario previsto antes de este cambio.

La razón sustancial para que el club haya decidido un nuevo horario para ese último partido del año en clave 'taronja' es la de poder tener un poco más de margen entre partidos. El choque de la Liga Femenina Endesa entre Valencia y Zaragoza arrancará a las 16:00 horas.

Ese mismo día, en la ciudad de València tendrá lugar otro acontecimiento masivo de tipo deportivo, la tradicional carrera de la San Silvestre, que vivirá su 40ª edición desde las ocho de la tarde.

Un 2025 para enmarcar

El aficionado de Valencia Basket está de enhorabuena, tras un año excelente con dos títulos -Liga F Endesa y Supercopa de España masculina-, está disfrutando de un equipo masculino que compite en lo más alto de la Euroliga. Segundo en la tabla, los de Pedro Martínez recibirán al decimoctavo, el KK Partizan Mozzart. No obstante, no caben relajaciones ante un rival siempre peligroso, tercero en la potente liga adriática ABA Liga.

El baloncesto de élite regresará a València en 2026 con una nueva jornada doble. Será el domingo 4 de enero. Ese día las chicas se medirán, a las 12:15 horas, al Lointek Gernika, y los chicos harán lo propio, a las 19:00 horas, ante el Baxi Manresa.