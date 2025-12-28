LIGA ENDESA
Brancou Badio: "Tenemos hambre y queremos competir cada minuto"
El senegalés destaca la confianza del equipo en su estilo pese a los errores del domingo en los triples
Avisa que otros equipos les llevarán al límite y no quiere confianzas de cara al martes ante el Partizán
Brancou Badio fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Valencia Basket ante el MoraBanc Andorra a pesar de un mal inicio en el que falló sus cuatro primeros lanzamientos de tres. Pero tanto él como el equipo mantuvieron la fe y la confianza en su estilo de juego y marcaron el camino para futuros compromisos complicados.
Malos porcentajes de tres
Estábamos 3 de 21 en triples, pero el 80% de los tiros habían sido buenos. El entrenador nos dijo que mantuviéramos la calma y que siguiéramos tirando y es lo que hemos hecho, sin pensar mucho en el resultado.
Confianza tras los primeros fallos
El camino está en mantener la confianza bien alta, se puede meter o fallar pero hay que seguir tirando porque si no haces esos tiros no sabes lo que viene después de eso, podría ser peor, así que hay que seguir tirando en esos momentos.
Defensa
Hemos defendido bien en el tercer cuarto, pero tenemos que esperar más partidos así contra otros equipos porque vienen a competir bien y tenemos que estar listos y preparados para ese tipo de partidos.
Dar la cara hasta el final
Lo bueno de nosotros es que todo el mundo tiene hambre, queremos competir cada minuto y da igual el resultado, vayamos perdiendo o ganando, vamos a competir siempre.
Partido ante el Partizán en Euroliga
"Aunque ellos estén mal, no podemos relajarnos por eso o pensar que va a ser un partido fácil, tenemos que seguir en esta dinámica y meternos en la cabeza que tenemos que competir al máximo", concluyó Badio a la hora de valorar la próxima visita del Partizán de Joan Peñarroya.
