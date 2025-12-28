El Valencia Basket gana en Badalona y sigue mirando hacia arriba

El Valencia Basket logró una importante victoria en la cancha del Joventut de Badalona por 71-84 que permite a las taronja dar un paso más en sus aspiraciones por alcanzar lo más alto de la clasificación. En un partido muy serio de las de Rubén Burgos, el Valencia Basket se mostró muy efectivo en ataque con el tridente Araújo-Fiebich-Alexander como principal arma. Especialmente brillante estuvo una Araújo que con 15 puntos y unos excelentes porcentajes de acierto en el tiro (metió 4 de los 5 triples que ensayó), acabó el partido con una valoración de 24 como la mejor del partido.

El Valencia Basket salió victorioso de Badalona / David Grau / ACB Photo

Una victoria que da confianza para recibir al Casademont Zaragoza

Con esta victoria el Valencia Basket se resarcía del mal salbor de boca que había dejado la derrota sufrida en la cancha del Spar Girona. Ahora, con la moral alta tras la victoria ante las verdinegras, el Valencia Basket tratará de acabar el año con un nuevo triunfo en casa este martes 30 de diciembre cuando reciba en el Roig Arena (16:00 horas) a uno de sus principales rivales en la Liga F Endesa, el Casademont Zaragoza, un partido que en su día tuvo que aplazarse a causa de la alerta roja por lluvias.

Araújo lideraba las primeras ventajas taronja

Elena Buenavida, que salía en el quinteto titular junto a Marija Lekovic, Leo Fiebich, María Araújo y Kayla Alexander lograba la primera canasta taronja.

En los primeros compases una gran Alima Dembelé lideraba al Joventut con efectividad logrando que las verdinegras llevasen la delantera en el marcador. En el Valencia Basket, Fiebich y María Araújo tomaba la responsabilidad ofensiva. Con dos triples, Araújo situaba el empate a 11 en el minuto 4 y Ouviña ponía por primera vez por delante a las de Rubén Burgos (11-13). Araújo seguía en estado de gracia, recuperaba un rebote ofensivo que acababa con canasta de Alexander y posteriormente metía un triple (su tercero de tres intentos) que lanzaba a las taronja en el marcador ( 11-18). El entrenador local, Jordi Vicaíno, pedía tiempo.

Alexander impuso su ley bajo los aros / David Grau

Awa Fam prolongaba la efectividad taronja desde el triple cortando el amago de remontada local y volvía a incrementar la renta (15-21). El Valencia Basket mantenía un buen porcentaje de acierto en el tiro que le permitía dominar el marcador y y el partido. Las taronja utilizaban con eficacia la velocidad para zafarse de la presión verdinegra. Con 19-27 acababa el primer cuarto.

El Valencia Basket prolongaba su dominio en el segundo cuarto

La primera canasta del segundo cuarto tardaba en llegar pero lo hacía desde el triple con Abdelkader como protagonista que establecía de momento la máxima ventaja: 19-30. La belga era ahora la que llevaba la voz cantante en ataque y con otra canasta de 2 seguía incrementando la ventaja (19-32). Era la extaronja Rebeca Cotano la que por fin lograba la primera canasta de las locales en el segundo cuarto.

El Valencia Basket brillaba en defensa asfixiando el ataque verdinegro que no encontraba huecos y que incluso veía cómo se esfumaban los 24 segundos de posesión sin tirar a canasta. Dembelé que de nuevo volvía a liderar a su equipo, lograba recortar las diferencias hasta los 10 puntos (28-38 min. 17).

Las taronja controlaban el intento de acercarse del Joventut y mantenían su renta de diez puntos. Con ese botín se iban al descanso (33-43).

Las taronja 'rompían el partido'

El Valencia Basket salía lanzado tras el paso por los vestuarios, dispuesto a romper el partido y así se escapaba (37-52). Con un ritmo rápido y un ataque certero, unido a una buena defensa, el Valencia Basket controlaba el partido y no daba opción a las locales. Con Fiebich y Alexander como principal estilete, la maquinaria taronja funcionaba a pleno rendimiento.

Los problemas incrementaban para las locales con la cuarta falta de Dembelé. Mientras Araújo, muy inspirada, con otro triple lograba que la ventaja superarse por vez primera vez los 20 puntos. Con 39-62 el Joventut tenía que parar el partido. Pero el panorama no cambiaba: el Valencia Basket no bajaba la concentración y mantenía sin problemas una más que cómoda ventaja. El intercambio de cancasta favorecía a las taronja que ahora tenían el cronómetro a su favor. Con una ventaja clara y cómoda (47-69) el Valencia Basket cerraba el tercer cuarto.

Último cuarto, de trámite

Las taronja afrontaban los últimos diez minutos de juego con la tranquilidad de contar con una ventaja suficiente para no pasar apuros. Por su parte, el Joventut, necesitaba sumar rápido e intentar recortar distancias cuanto antes. El Valencia Basket, con la lección aprendida, esta vez no estaba dispuesto a dejarse sorprender y lejos de dar esperanzas a su rival, iba minando la moral del Joventut incrementando la ventaja (51-78, min. 32). El Joventut trataba de presionar en defensa pero el Valencia Basket movía con solvencia el balón y sin precipitarse.

El Joventut 'maquillaba el marcador'

Ya con el partido totalmente decidido, el Valencia Basket bajaba un poco el ritmo y la intensidad, momento que aprovechaba el Joventut para maquillar el resultado y recortar distancias (69-82). Con 71-84 acaba un partido cómodo para el Valencia Basket que en ningún momento vio peligrar su victoria.