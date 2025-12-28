Pedro Martínez, la clave de la reacción ante el Andorra y la anécdota con Loquillo

Con más dificultad que en otras ocasiones, pero Pedro Martínez pudo disfrutar de una nueva victoria ante un rival que los llevó al límite, lo que añade aún más valor al triunfo. El técnico, eso sí, puso el énfasis en cuestiones a mejorar y elogió el trabajo de los jugadores para acabar sacando adelante el partido ante el MoraBanc Andorra.

Mejora tras el descanso

El acierto ha cambiado, hemos metido más que en la primera parte. Ha habido un momento de defensa muy bueno, hemos presionado toda la pista, recuperado balones, subido líneas, han salido de su orden, aunque han jugado bien, nuestros tiros no eran malos pero estábamos fuera de nuestro ritmo de juego, tanto en ataque como en defensa. Ese clip defensivo que hemos hecho en la segunda parte les ha quitado su orden y algunas canastas fáciles nos han metido en el partido. En el último cuarto hemos metido más, con un porcentaje muy bueno.

Partido al límite

Debemos estar contentos por sacar el partido, contra un equipo que ha jugado muy bien, han metido canastas muy buenas, con Kuric, Evans y nos han cogido una diferencia muy grande, pero quedaba toda la seguna parte. Nos tiene que servir un poco de conocer la realidad de la acb. Es muy difícil ganar en la ACB. La semana que viene en Bilbao será dificilísimo, solo han perdido un partido contra el Barcelona. Nos hemos de preparar para que estar cosas pasen. Valoramos la victoria por las dificultades que ha tenido. Hemos ganado a un gran equipo, muy bien entrenado, que nos ha llevado al límite. Compatibilizar dos competiciones te lleva a tener una pequeña desventaja técnico-táctica. Sabemos lo que hay y no hay que dramatizar.

Clave de la reacción

Hemos cambiado el ritmo con Pradilla, con Omari, con Papi, subrayo que hoy en estadística avanzada, los rebotes ofensivos hemos cogido 20, pero es porque hemos fallado. Rebotes después de tripe nos interesa mucho. Los 20 rebotes explican que hemos fallado mucho, el dato positivo es que pese a que hemos fallado muchos triples, hemos salvado muchas posesiones con rebotes.

Brancou Badio, clave en la victoria del Valencia Basket ante el Andorra. / Eduardo Ripoll

Ejemplo de Badio

No solo se puede poner de ejemplo a Papi. No estoy descontento con el partido, solo de no haber entrado bien en el partido. Ha estado muy bien y no soy responsable de su juego, pero estoy disfrutando mcho de acompañarle en su camino hacia la mejora. Estoy cerca y le ayudo, disfruto mucho y es un honor acompañarle, el principal responsable de su mejora es él con su mentalidad y su trabajo. Es lo más satisfactorio que hay, acompañar a los jugadores en su crecimiento.

Anécdota con Loquillo

Le agradezco con el cariño que dijo que yo era muy malo jugando, no hizo sangre, cuando jugué con él, él era bueno, pero ya le gustaba la música, pero nadie, ni él, podía pensar que iba a ser un cantante con tantísimo éxito. Lo conozco desde entonces, hemos tenido relación, estuve en el concierto y lo disfruté, con su edad y su energía, sin ser un ferviente seguidor de la música, me lo pasé bien en el concierto. No recuerdo que me dijera que me dedicaa a entrenar, pero es lo mejor que podía haber hecho porque como jugador no tenía demasiado futuro.