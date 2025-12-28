Pedro Martínez pierde a De Larrea para el partido ante el Andorra
El vallisoletano ha sentido unas molestias en el gemelo y el técnico ha decidido que sea uno de los tres descartes por precaución
Braxton Key y Josep Puerto tampoco entran en la convocatoria para recibir al Andorra
Malas noticias para Valencia Basket a menos de una hora del partido ante Morabanc Andorra en el Roig Arena. Pedro Martínez no podrá contar con Sergio de Larrea debido a unas molestias que ha sentido el jugador en el gemelo, según ha informado el club en sus canales de comunicación oficiales.
De esta forma, el base vallisoletano es uno de los tres descartes obligados del técnico taronja de cara al partido. Braxton Key y Josep Puerto son los otros dos jugadores descartados que este domingo no contarán con minutos.
Menos creación
Está claro que Sergio De Larrea no atraviesa por su mejor momento de la temporada. De hecho, apenas promedia poco más de cinco minutos en los últimos tres partidos en los que ha participado. En cualquier caso, el vallisoletano es una pieza clave del equipo, un virtuoso en la creación de juego y uno de los jugadores con más facilidad para sumar asistenicas.
Ante el Andorra, otros exteriores como Thompson, Badio o Montero tendrán que asumir galones en la posición de base y hacer que el juego de Valencia Basket sea fluido.
