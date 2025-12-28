Pradilla y Badio empujan de un Valencia BC que sufrió sin el triple

Con sufrimiento hasta el final, pero con una nueva victoria con la celebrar el final de año en la Liga Endesa (84-79). El Valencia Basket supo sobreponerse a un partido en el que no encontró su acierto habitual en el triple, pero en el que sacó otros recursos para acabar imponiéndose a un MoraBanc Andorra que no bajó los brazos ni cuando vio cómo se le escapaba la ventaja de 17 puntos que llegó a tener. El empuje y talento de Pradilla y la fe y persistencia de un Badio que fue de menos a más acabaron contagiando al resto para lograr un triunfo que vale oro y permite al Valencia Basket seguir en la parte alta de la clasificación.

De Larrea, con molestias musculares de última hora, era baja obligada, pero Pero Martínez tenía que hacer dos descartes más tras el regreso de López-Arostegui y optó por dar descanso a Josep Puerto y a Braxton Key. Sin ellos, el técnico apostó por un quinteto con Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Matt Costello y Neal Sako.

Taylor, tras un rebote ofensivo, abría el marcador tras un inicio de partido muy errático en el tiro, con triples fallados de Costello, Badio y otro suyo. El MoraBanc tardaba en anotar también, pero aprovechaba los continuos fallos de los taronja desde el 6,75 para ir abriendo una pequeña brecha con un parcial de 0-9 con puntos de Stan Okoye y Rubén Guerrero.

Brancou Badio, sin acierto en el tiro en el primer cuarto. / Edu Ripoll

Pedro Martínez movía el banquillo con un triple cambio y antes del ecuador del primer período ya había cambiado el quinteto al completo. Sin acierto en el tiro, los puntos empezaban a llegar bajo el aro, unas veces tras rebote y otras, en acciones individuales. Así, Pradilla, un reaparecido López-Arostegui y Omari Moore mantenían a los taronja en un partido que curiosamente se fue al segundo cuarto con ventaja taronja por 18-16 tras cinco puntos de Montero y una última acción de Badio entrando a canasta. Y todo con un 1 de 12 en triples y sin asistencias por parte taronja.

Parcial de 2-17 antes del descanso

Isaac Nogués, el único local que no había jugado en el primer cuarto, disfrutaba de sus primeros minutos en pista en la reanudación, pero el escenario del partido no cambiaba e incluso empeoraba por momentos para los locales, con el extaronja Sannon Evans y Kostadinov sumando de tres, con Pustovyi haciendo daño en la pintura.

Pese a ello, Badio encontraba el acierto que le había faltado en el primer cuarto y, con dos triples lograba devolver la ventaja al Valencia Basket (30-28) a 3:39 del descanso. En un partido trabado, los taronja lograban mantenerse arriba, pero un inesperado parcial de 0-14 con dos triples de Best y otros tantos de Kuric dejaban de nuevo a los de Pedro Martínez en una situación delicada (30-42), a 55 segundos de irse a vestuarios.

Montero cortaba la sangría, pero de nuevo Kuric hurgaba en la herida para poner el 32-45 al descanso, la máxima diferencia del partido hasta ese momento. El de 3 de 21 en triples (14%) contrastaba con el más de un 70% de acierto en la primera parte en el último partido ante el Baskonia.

De menos a más

Pustovyi e Yves Pons sumaban cerca del aro en las primeras posesiones visitantes tras el paso por vestuarios y los taronja seguían encadenando fallos en el triple en las manos de Badio y Taylor (32-49). Pero los locales tenían claro que el plan pasaba por persistir y mantenerse fieles a su estilo y acto seguido encontraron el acierto desde el 6,75 con Reuvers y Badio, en dos ocasiones, reduciendo la diferencia hasta el 43-49 pasados los cuatro minutos del tercer cuarto. El Valencia BC, además, empezaba a tener paciencia para compartir el balón en busca de la mejor opción y mejoraba las sensaciones.

Pese a ello, Okoye e Yves Pons volvían a poner el +10 para los andorranos, pero varias acciones defensivas buenas y las canastas fáciles en transición de Darius y López-Arostegui encendían el Roig Arena, al llevar el 51-53 en el marcador, que obligaba a Joan Plaza a parar el partido.

Kostadinov anotaba acto seguido desde el tiro libre y los taronja cometían una pérdida infantil en el saque de fondo que acababa costando una canasta de Evans en la siguiente posesión. Con 51-57, era ahora Pedro Martínez quien pedía tiempo, a 5,7 del final. Tiempo suficiente para marcar una jugada que acabó dándole dos puntos más a los taronja, con Pradilla asistiendo a un Costello que anotaba bajo el aro (53-57).

Lanzados en el último cuarto

El Valencia BC había pasado sus peores momentos y llegaba al tramo final con todas las opciones de luchar por la victoria. Y con un rápido parcial de 5-0 por medio de Montero, Badio y Pradilla, se pusieron de nuevo por delante, con un 58-57 que daba alas también a la afición.

El Andorra reaccionaba con Kuric, pero un nuevo parcial de 6-0 cerrado con un mate tras robo de Montero abrían aún más la brecha en el marcador (64-59). Kuric de nuevo y Evans se echaban a su equipo a la espalda y con su acierto exterior y talento cara al aro lograban poner el 74-74 a 3:12. Pero a los taronja se les veía con más confianza, no perdían los nervios y Badio, Moore y Costello, disparaban la diferencia de nuevo hasta el 80-74, tras una gran acción defensiva de Badio con tapón sobre Evans.

Kostadinov, con un mate, llevaba cierta inquietud al marcador. Cada acción valía ya su peso en oro y el rebote ofensivo de Pradilla tras un triple errado por Montero acabó en las manos de Badio, para que sumara desde el 6,75 y pusiera el 83-76 a 1:06 del final. Kostadinov aún intentó el milagro sumando un 2+1, pero los taronja durmieron el partido y Badio, con un tiro libre, puso el definitivo 84-79. Costó más que nunca, pero el Valencia BC logró mantener su condición de invicto en el Roig Arena en la Liga Endesa, en el último partido del año en el campeonato nacional.