Rubén Burgos: "Hemos hecho un buen baloncesto"

Rubén Burgos hizo un balance muy positivo de la actuación de su equipo en la cancha del Joventut de Badalona donde el Valencia Basket lograba este domingo 28 de diciembre, una importante victoria. "Estamos satifechas por nuestros 40 minutos no sólo por el resultado, ya que siempre es muy difícil jugar en esta pista, es algo que lo sabemos desde la temporada pasada, lo comprobamos tanto en el playoff como en el partido de liga Regular".

Trabajo en equipo

El técnico valenciano destacó la buena conjunción de todas sus jugadoras: "Hemos estado muy juntas, trabajando en equipo y hemos hecho un buen baloncesto".

Sobre el acercamiento en el marcador del Joventut en el último cuarto, aunque sin llegar a poner el peligro el triunfo taronja, Burgos negó que fuese fruto de la relajación de sus jugadoras: "No es simplente relajación, la Penya ha mejorado en su defensa en la segunda parte del último cuarto, ha sacado algunas pelotas en la pintura y han recortado el marcador".

Burgos auguró que el Joventut tiene aún mucho que decir esta campaña: "La competición es muy larga, seguro qeu nos veremos en otras competicones, queda mucho: la Copa, los playoff...".

Apoyo de la afición en Badalona

Rubén Burgos también agradeció el apoyo de todos los aficionados taronja que se desplazaron a Badalona para animar al equipo desde la grada: "Contento de ver en la grada a nuestra afición, se han desplazado saliendo muy pronto desde Valencia, además también ha venido a animarnos el elquipo júnior que está jugando un torneo aquí en Badalona y hemos vivido un gran ambiente de baloncesto".

Sobre la clave de la victoria, y el parcial positivo de 25 puntos de renta logrados en los tres primeros cuartos, resaltó: "En el baloncesto actual hay muchos parciales sobre todo por el ritmo de juego, estos equipos juegan a posesiones largas, hemos podido abrir la denfensa y estar acertadas en ataque".