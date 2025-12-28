Los descartes de Pedro Martínez ante el MoraBanc Andorra

La enfermería del Valencia Basket parecía que volvía a estar vacía en el Valencia Basket tras el regreso de López-Arostegui superados ya sus problemas musculares y con ello, Pedro Martínez volvía a verse obligado a hacer tres descartes de entre los 15 jugadores disponibles de la primera plantilla, de cara al partido de este domingo ante el MoraBanc Andorra.

El propio López-Arostegui entra en la lista de convocados junto a Brancou Badio, Kameron Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello, Isaac Nogués y Yankuba Sima, pero uno de los descates ha sido finalmente obligado por lesión.

Los tres descartes

Los descartes, por tanto, son Sergio de Larrea con molestias en un gemelo, Josep Puerto y Braxton Key, quienes podrían llegar con más decanso al partido del martes de Euroliga ante el Partizán de Belgrado, también en el Roig Arena.

El MoraBanc, por su parte, llega dándole toda la presión al Valencia Basket, sobre todo tras las palabras de su entrenador Joan Plaza, en las que definía al equipo taronja como un portaaviones.