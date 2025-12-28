Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | ¡FINAAAL! Remontada y victoria emocionante de Valencia Basket ante Morabanc Andorra (84-79)

Omari Moore en acción. / VALENCIA BASKET

Redacción SD

València

Con sufrimiento hasta el final, pero con una nueva victoria con la celebrar el final de año en la Liga Endesa (84-79). El Valencia Basket supo sobreponerse a un partido en el que no encontró su acierto habitual en el triple, pero en el que sacó otros recursos para acabar imponiéndose a un MoraBanc Andorra que no bajó los brazos ni cuando vio cómo se le escapaba la ventaja de 17 puntos que llegó a tener. El empuje y talento de Pradilla y la fe y persistencia de un Badio que fue de menos a más acabaron contagiando al resto para lograr un triunfo que vale oro y permite al Valencia Basket seguir en la parte alta de la clasificación.

