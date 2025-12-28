Directo | ¡FINAAAL! Remontada y victoria emocionante de Valencia Basket ante Morabanc Andorra (84-79)

Con sufrimiento hasta el final, pero con una nueva victoria con la celebrar el final de año en la Liga Endesa ( 84-79 ). El Valencia Basket supo sobreponerse a un partido en el que no encontró su acierto habitual en el triple, pero en el que sacó otros recursos para acabar imponiéndose a un MoraBanc Andorra que no bajó los brazos ni cuando vio cómo se le escapaba la ventaja de 17 puntos que llegó a tener. El empuje y talento de Pradilla y la fe y persistencia de un Badio que fue de menos a más acabaron contagiando al resto para lograr un triunfo que vale oro y permite al Valencia Basket seguir en la parte alta de la clasificación.

Finalizamos este directo compartiendoos la crónica de este emocionante Valencia Basket-Morabanc Andorra: Pradilla y Badio empujan de un Valencia BC que sufrió sin el triple (crónica en este enlace).

00:00 | ¡FINAL DE PARTIDOOOOO! Victoria IMPRESIONANTE de Valencia Basket contra Morabanc Andorra. Tras un inicio dubitativo y estar desacertado de cara a canasta, perjudicial hasta el punto de ir 17 puntos por debajo, se armó de valor, sobre todo en el último cuarto, para conseguir una remontada espectacular. Badio, sin duda, ha sido el mejor del partido junto a Pradilla. Ambos han liderado la victoria de un Valencia Basket que se mantiene en la parte alta de la clasificación (84-79).

00:05 - cuarto cuarto | 21 de valoración para Badio, que anota el tiro libre (84-79).

00:12 - cuarto cuarto | Falta de Morabanc mientras Valencia Basket aguantaba el resultado. Espectadores, la victoria está al caer...

00:26 - cuarto cuarto | Morabanc se resiste a caer. Konstantin Kostadinov rasca un 2+1 para meter a su equipo en el partido (83-79).

00:39 - cuarto cuarto | ¡TRIPLAZO ESPECTACULAR DE BADIOOOOOOOOOOO! (83-76).

00:55 - cuarto cuarto |Alley-oop espectacular de Morabanc, rematado por Konstantin Kostadinov (80-76).

01:57 - cuarto cuarto | Morabanc Andorra, aturdido, pide tiempo muerto para reaccionar. Su último cuarto no está a la altura de sus primeras intervenciones (80-74).

01:57 - cuarto cuarto | ¡Badio superlativo! Tapón en defensa y asistencia a Costello en la jugada posterior. El Roig Arena sueña con la victoria (80-74).