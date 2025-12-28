Directo | ¡FINAAAL! Remontada y victoria emocionante de Valencia Basket ante Morabanc Andorra

Valencia Basket vuelve a la Liga Endesa cerrando el año en el Roig Arena (18:00 h) frente a un combativo MoraBanc Andorra en la jornada 12. Los taronja, terceros en la clasificación con un sólido 8-2, intentarán imponer su ritmo ofensivo desde el perímetro ante un conjunto andorrano que llega con confianza tras victorias clave y con Shannon Evans en estado de forma destacado. Valencia domina históricamente los enfrentamientos, pero el duelo promete intensidad, con ambos equipos entre los mejores en triples. El ambiente en casa será clave para cerrar 2025 con victoria.

Finalizamos este directo compartiendoos la crónica de este emocionante Valencia Basket-Morabanc Andorra: Pradilla y Badio empujan de un Valencia BC que sufrió sin el triple (crónica en este enlace). ¡Muchas gracias a todos por vuestra atención! Que paséis unas buenas fiestas y un feliz 2026.

00:00 | ¡FINAL DE PARTIDOOOOO! Victoria IMPRESIONANTE de Valencia Basket contra Morabanc Andorra. Tras un inicio dubitativo y estar desacertado de cara a canasta, perjudicial hasta el punto de ir 17 puntos por debajo, se armó de valor, sobre todo en el último cuarto, para conseguir una remontada espectacular. Badio, sin duda, ha sido el mejor del partido junto a Pradilla. Ambos han liderado la victoria de un Valencia Basket que se mantiene en la parte alta de la clasificación (84-79).

00:05 - cuarto cuarto | 21 de valoración para Badio, que anota el tiro libre (84-79).

00:12 - cuarto cuarto | Falta de Morabanc mientras Valencia Basket aguantaba el resultado. Espectadores, la victoria está al caer...

00:26 - cuarto cuarto | Morabanc se resiste a caer. Konstantin Kostadinov rasca un 2+1 para meter a su equipo en el partido (83-79).

00:39 - cuarto cuarto | ¡TRIPLAZO ESPECTACULAR DE BADIOOOOOOOOOOO! (83-76).

00:55 - cuarto cuarto |Alley-oop espectacular de Morabanc, rematado por Konstantin Kostadinov (80-76).

01:57 - cuarto cuarto | Morabanc Andorra, aturdido, pide tiempo muerto para reaccionar. Su último cuarto no está a la altura de sus primeras intervenciones (80-74).

01:57 - cuarto cuarto | ¡Badio superlativo! Tapón en defensa y asistencia a Costello en la jugada posterior. El Roig Arena sueña con la victoria (80-74).