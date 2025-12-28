Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | ¡FINAAAL! Remontada y victoria emocionante de Valencia Basket ante Morabanc Andorra

Omari Moore en acción.

Omari Moore en acción. / VALENCIA BASKET

Redacción SD

València

Valencia Basket vuelve a la Liga Endesa cerrando el año en el Roig Arena (18:00 h) frente a un combativo MoraBanc Andorra en la jornada 12. Los taronja, terceros en la clasificación con un sólido 8-2, intentarán imponer su ritmo ofensivo desde el perímetro ante un conjunto andorrano que llega con confianza tras victorias clave y con Shannon Evans en estado de forma destacado. Valencia domina históricamente los enfrentamientos, pero el duelo promete intensidad, con ambos equipos entre los mejores en triples. El ambiente en casa será clave para cerrar 2025 con victoria.

