Fichaje del Valencia Basket. El conjunto taronja suma más talento a la plantilla que dirige Rubén Burgos tras llegar a un acuerdo con la base/escolta Yvonne Anderson para que se incorpore al primer equipo femenino hasta final de temporada. La jugadora estadounidense con nacionalidad serbia, de 35 años, cuenta con experiencia en EuroLeague Women y llega procedente de ZKK Crvena Zvezda donde estaba haciendo una media de 13 puntos, 2,5 rebotes, 4 asistencias por partido en EuroCup Women. Se ha enfrentado en varias ocasiones al equipo valenciano, de hecho una canasta suya estuvo a punto de dejar al Valencia Basket sin su título de la Eurocup Women.

Yvonne Anderson, nacida en Springdale, Arkansas, se formó en la Universidad de Texas donde fue creciendo a lo largo de los cuatro años entre 2008 y 2012. En su dos últimos cursos hizo una media de 11,8 puntos por encuentro y llegó a alcanzar las 5,5 asistencias de media. La exterior fue una pieza importante para llevar a su Universidad al torneo de la NCAA durante cuatro años consecutivos.

Su primera experiencia en Europa fue en la máxima categoría en la liga sueca con las Visby Ladies en la temporada 2013-14. Anderson fue probando en distintos equipos en Luxemburgo y en Italia hasta que en la campaña 2016-17 disputó por primera vez EuroCup Women con Galatasaray, en el que destacó con una media de 13,7 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias por partido.

Tras un breve paso por Olympiacos, la exterior regresó a la liga turca hasta que en la temporada 2019-20 explotó con el Besiktas TRC Insaat en EuroCup Women, con el que hizo un sobresaliente promedio de 27,2 puntos, 4,8 rebotes, 5,6 asistencias y 27,4 de valoración por partido. Tras aquella brillante campaña, Anderson se incorporó a Umana Reyer Venezia, donde estuvo entre 2020 y 2022 y donde se estrenó en EuroLeague Women con unos números también muy destacados de 14,7 puntos, 4,3 rebotes, 5,4 asistencias y 17,4 de valoración de media.

En la temporada 2022-23 la base fichó por Tango Bourges Basket, con el que hizo unos números similares que en Venecia, llamando la atención del Fenerbahce Alagoz Hodlding, donde estuvo durante una campaña y logró grandes éxitos como los títulos de EuroLeague Women, SuperCup Women, liga y copa turca. Con el gigante turco hizo una media de 9,3 puntos, 3,7 rebotes, 4,8 asistencias y 13,8 de valoración. La siguiente temporada, Anderson se quedó en Turquía, pero esta vez de la mano de CIMSA CBK Mersin, con el que alcanzó la final de la EuroLeague Women, manteniendo los buenos números que había hecho el año anterior.

Esta misma campaña la jugadora se había incorporado al ZKK Crvena Zvezda serbio con el objetivo de meterse en EuroLeague Women a través de la previa, pero no pudo superar a Umana Reyer Venezia, pese a sus 12 puntos, 6 rebotes, 3,5 asistencias y 17,5 de valoración en dos partidos. Estrella Roja quedó en EuroCup Women, donde Anderson ha hecho una media de 13, puntos, 2,5 rebotes, 4 asistencias y 12,4 de valoración por encuentro.

Yvonne Anderson refuerza al conjunto taronja hasta final de temporada. / SD

Breve paso por la WNBA e internacional con Serbia

Anderson ha contado con minutos en la WNBA. En 2022 firmó un contrato de training camp con Connecticut Sun, llegando a quedar en el roster final y jugando 11 partidos. Este pasado verano firmó un contrato de siete días con Minnesota Lynx y llegó a jugar un partido.

La exterior fue nacionalizada con Serbia en 2020 y desde muy pronto empezó a cosechar triunfos con su selección, comenzando con el EuroBasket de 2021 en Valencia, donde Serbia se proclamó campeona y Anderson hizo una media de 14 puntos, 2,2 rebotes, 2,5 asistencias y 11,3 de valoración por partido. Desde entonces ha disputado tres Europeos, dos Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo. En el Europeo de este pasado verano promedió 14,5 puntos, 3 rebotes, 3,5 asistencias y 12,5 de valoración.