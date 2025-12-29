Nuevo fichaje en la estructura deportiva de Valencia Basket

Valencia Basket ha anunciado este lunes un nuevo refuerzo para su Área de Scouting y Análisis de Datos, consolidando la apuesta del club por la modernización y el crecimiento competitivo a todos los niveles. Según el comunicado oficial publicado en la página del club 'taronja', Diego Álvarez se incorpora como asistente y scout, aportando su experiencia especialmente en el seguimiento del baloncesto universitario estadounidense.

Álvarez, nacido en Oviedo el 14 de marzo de 1982, cuenta con más de 25 años de trayectoria ligada al baloncesto, con un enfoque creciente desde 2016 en la liga universitaria de EE. UU. (NCAA), una competición que se ha convertido en uno de los focos globales para la captación de talento emergente. Su llegada se enmarca en el continuo esfuerzo de Valencia Basket por ampliar y profesionalizar sus herramientas de trabajo, tanto en el análisis numérico como en la observación directa de jugadores y tendencias del baloncesto internacional.

Este movimiento refuerza un departamento que ya contaba con profesionales como Luis Arbalejo, Milan Bertelli —asistente a la dirección deportiva y scout— y Rafa Jiménez, responsable de estadística avanzada. La incorporación de Álvarez amplía la capacidad del club para rastrear talento global y aplicar análisis en su toma de decisiones deportivas.

Comunicado íntegro

El Área de Scouting y Análisis de Datos de Valencia Basket sigue creciendo, con el Club reforzando su apuesta y ampliando el equipo que hasta el momento formaban bajo la dirección de Luis Arbalejo, Milan Bertelli como asistente a la dirección deportiva y scout y Rafa Jiménez como responsable de estadística avanzada. Diego Álvarez se incorpora ahora para ejercer también de asistente y scout, poniendo el foco, entre otras responsabilidades, en el baloncesto universitario americano.

Diego Álvarez (Oviedo, 14/03/1982) se incorpora a Valencia Basket tras toda una trayectoria ligada al baloncesto. Diego lleva más de 25 años de seguimiento al mundo de la canasta, especializándose desde 2016 en la mencionada liga universitaria, algo que podrá explotar ahora como scout taronja especialista en NCAA, competición que hoy en día acapara cada vez más focos.

La apuesta por la creación y refuerzo de esta área es un ejemplo más de la digitalización y modernización del Club, que busca actualizar y mejorar constantemente sus herramientas de trabajo en todos sus departamentos.