Queralt Casas (33 años), primera jugadora en llegar a los 300 partidos: "Es un honor"

Queralt Casas es, sin lugar a duda, la jugadora más histórica del Valencia Basket. La capitana, que preside desde hace tiempo algunos de los máximos históricos de la sección femenina del Club, acaba de llegar a los 300 partidos disputados con el Valencia Basket en su séptima temporada. Es la primera jugadora en alcanzar esta cifra y su leyenda de taronja continúa.

Durante el duelo correspondiente a la J13 de la LF Endesa a domicilio ante Joventut Badalona, la capitana ha llegado a un número histórico: 300 partidos vistiendo de taronja. La exterior sigue en el trono como la jugadora con más partidos en la historia del Club. Actualmente, el Top 5, tras ella, lo cierran Leticia Romero (276), Marie Gülich (200), Cristina Ouviña (187) y Raquel Carrera (193). Cuatro de las cinco jugadoras con más partidos siguen en Valencia Basket.

300 partidos de éxitos

Los 300 partidos de la española se distribuyen en 197 en LF Endesa, 28 en EuroCup Women, 13 en Copa de la Reina, 11 en Supercopa LF Endesa, 1 en fase previa de la EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 49 de EuroLeague Women. Además, es la jugadora con más puntos (2.471), con más rebotes (1.325) y con más robos (510). También es Top 3 de asistencias (791) y Top 6 de triples (148). Las recuperaciones, rebotes y tapones se empezaron a contabilizar en LF2.

Casas es parte importante de la historia del Club no solo por sus hitos personales. La escolta ha sido partícipe en los nueve títulos del Valencia Basket: EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024) y LF Endesa (2023, 2024 y 2025).

Queralt Casas, en una acción ante el Estepona en el Roig Arena. / Eduardo Ripoll

¿Su mejor recuerdo?

Casas comparte que “para mí, jugar 300 partidos con el Valencia Basket es un honor. Es algo de lo que me siento muy orgullosa, de haber vivido tantas noches mágicas en La Fonteta y ahora en el Roig Arena con nuestra afición, y de haber ganado tantos títulos, de haber formado parte de ello. Como partidos destacables con los que me quedaría, hay muchos, son muchos años, hemos jugado muchos partidos, importantes, entonces, como digo siempre, la final de la Eurocup contra Venecia, que aparte de ser un partidazo por parte de los dos equipos, es el que nos dio el primer título, el primer título que conseguimos del club en el apartado femenino”.