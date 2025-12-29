El Roig Arena vuelve a escena para un nuevo pulso de altura

Valencia Basket vuelve a escena en la LF Endesa femenina con un duelo de máxima exigencia frente a Casademont Zaragoza, uno de sus rivales más habituales en los últimos años y actual colíder del campeonato. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 y aplazado en su día por las lluvias, llega en un momento clave de la temporada, con el conjunto taronja tratando de consolidarse en la parte alta de la clasificación y recuperar sensaciones tras una exigente serie de partidos lejos del Roig Arena.

El equipo dirigido por Rubén Burgos encara este choque tras imponerse en Badalona y con la clara intención de aprovechar el regreso a casa como un impulso competitivo. Pese a las dificultades derivadas de las bajas en la plantilla y del ajustado calendario, el Valencia Basket confía en su capacidad de adaptación y en el respaldo de su público para competir de tú a tú ante un Casademont Zaragoza en plena forma. El técnico taronja ha destacado la importancia de “rescatar parte de la preparación previa”, ajustar detalles vistos en los últimos enfrentamientos y maximizar el rendimiento de las jugadoras disponibles para afrontar este nuevo reto con garantías.

Un duelo marcado por las bajas en el roster taronja

Valencia Basket afrontará este encuentro sin poder contar con dos piezas importantes de su plantilla profesional. Raquel Carrera continuará fuera de las convocatorias para centrarse en la recuperación de los problemas que arrastra en su rodilla izquierda, mientras que Leticia Romero tampoco estará disponible debido a una lesión muscular en el sóleo, pendiente de evolución. A estas ausencias se suma la de la reciente incorporación Yvonne Anderson, que todavía no se ha incorporado al grupo y no será de la partida. Pese a ello, el resto de jugadoras profesionales están disponibles y preparadas para asumir un papel protagonista en un partido de máxima exigencia.

Precedentes favorables, aunque con aviso reciente

El enfrentamiento entre Valencia Basket y Casademont Zaragoza se ha convertido en un clásico del baloncesto femenino nacional y continental. Ambos equipos se han medido en un total de 27 ocasiones repartidas entre LF Endesa, playoffs, Copa de la Reina, Supercopa y EuroLeague Women, con un balance claramente favorable a las taronja de 21 victorias por 6 derrotas. En Valencia, el dominio había sido absoluto hasta fechas muy recientes, con 12 partidos disputados y pleno de triunfos locales… hasta el pasado martes.

Awa Fam y la extaronja Nadia Fingalla, en una acción del partido. / Germán Caballero

En ese último precedente, correspondiente a la EuroLeague Women, el conjunto aragonés logró romper la racha y asaltar el Roig Arena, un resultado que sirve de advertencia para un Valencia Basket que buscará ahora la revancha en competición doméstica. Históricamente, los duelos en casa han dejado desde victorias muy amplias, como el +44 en las semifinales de la LF Endesa 2022-23, hasta triunfos mucho más ajustados, reflejo de la igualdad que suele marcar este enfrentamiento. Además, Casademont Zaragoza llega con una dinámica positiva ante las taronja, con dos victorias consecutivas contando la final de la Supercopa y el citado duelo europeo.

Objetivo: recortar distancia en la clasificación

El Valencia Basket llega a este partido aplazado con un balance de 9-3 en la LF Endesa, ocupando en solitario la tercera posición de la tabla tras la victoria en Badalona. Por delante, Spar Girona y Casademont Zaragoza comparten liderato con un 11-1, ambos con partidos pendientes. Un triunfo taronja permitiría acercarse a los colíderes y reforzar la candidatura del equipo en la lucha por las primeras plazas de la competición.

El contexto competitivo añade un plus de importancia al encuentro, ya que se trata de una oportunidad directa para recortar diferencias frente a un rival directo y reafirmar el crecimiento del equipo en una fase de la temporada marcada por las dificultades físicas y la exigencia del calendario.

Reencuentros especiales en el Roig Arena

El choque tendrá también un fuerte componente emocional con el regreso al Roig Arena de dos jugadoras muy queridas por la afición taronja. Nadia Fingall, pieza clave en los mayores éxitos recientes del Valencia Basket, volverá a la que fue su casa tras cerrar una etapa brillante en el club el pasado verano. En solo dos temporadas, Fingall fue protagonista del histórico triplete de la campaña 23-24, logró el MVP de la final de la LF Endesa y levantó un total de cinco títulos con la camiseta taronja, dejando una huella imborrable tanto a nivel deportivo como emocional.

La extaronja Nadia Fingall y sus compañeras celebran la victoria / Germán Caballero

Junto a ella regresará Merritt Hempe, que militó en el Valencia Basket durante la histórica temporada 23-24 y que ahora defiende los colores de Casademont Zaragoza. Ambos reencuentros añadirán un aliciente especial a un partido ya de por sí cargado de intensidad y simbolismo.

Casademont Zaragoza, un rival coral y en gran momento

El conjunto aragonés llega a Valencia en un estado de forma sobresaliente. Tras superar una exigente fase previa para acceder a la EuroLeague Women y firmar victorias de prestigio ante rivales de entidad como Cimsa CBK Mersin, Casademont Zaragoza mantiene un balance de 4-3 en su grupo europeo, idéntico al del Valencia Basket. En el ámbito nacional, el equipo dirigido desde el banquillo por un proyecto sólido y ambicioso conquistó la Supercopa LF Endesa y comparte el liderato liguero con Spar Girona.

Una de las principales virtudes del conjunto maño es la profundidad y el equilibrio de su plantilla. Jugadoras como Helena Pueyo, Carla Leite, Merritt Hempe, Aminata Gueye, Nadia Fingall u Ornella Bankole rondan los dobles dígitos en puntos y valoración, lo que dificulta la tarea defensiva de cualquier rival. A ello se suma la dirección de Mariona Ortiz, cuarta mejor asistente de la LF Endesa, y la capacidad defensiva de Pueyo, segunda mejor recuperadora del campeonato. La única baja confirmada para este encuentro es la de Dalma Czukor.

Con todos estos ingredientes, el Roig Arena se prepara para acoger un duelo de alto voltaje, en el que Valencia Basket buscará apoyarse en su identidad, su afición y su fortaleza colectiva para sumar una victoria clave ante uno de los grandes aspirantes al título.