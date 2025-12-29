Horario y dónde ver el Valencia Basket - Partizán de la Euroliga en directo desde el Roig Arena
El cuadro de Pedro Martínez recibe al histórico conjunto de Belgrado con la misión de lograr una nueva victoria que sirva para mantener la segunda plaza
El Valencia Basket recibe este martes al histórico Partizán de Belgrado. Los serbios se encuentran en crisis y buena cuenta de ello dieron sus aficionados tras la última derrota de los suyos en Euroliga ante el Maccabi por un contundente 87-112. Los del extaronja Joan Peñarroya terminaron el partido abucheados e insultados por sus aficionados, tensándose la situación casi al límite y llegando incluso a presenciarse cómo algunos jugadores se encaraban con la grada. Esta jornada, lejos del Belgrado Arena, tratarán de dar la sorpresa ante el Valencia Basket.
Los de Pedro Martínez marchan segundos en la tabla con 12 victorias y 6 derrotas, disfrutando de un colchón de 78 puntos de diferencia. Por su parte, el Partizán es tercero por la cola con 6 victorias y 12 derrotas. Además, son el tercer equipo que más puntos encaja (1.604), lo que suponen más de 89 por partido.
Dos ex del Valencia Basket, un fichaje y las virtudes del Partizán
Joan Peñarroya visitará por primera vez el Roig Arena y será para medirse a sus ex, mientras que le acompañará el alero Vanja Marinkovic, también con pasado taronja. El serbio, de 28 años, tiene un rol de rotación que suele salir desde el banquillo algo similar al que experimentó con el Valencia Basket en las dos temporadas en las que defendió la elástica taronja (19/21).
Cameron Payne y el reparto de puntos
La grave lesión que sufrió Carlik Jones se notó demasiado y estas Navidades han traído un regalo en forma de base: Cameron Payne. El estadounidense es un buen jugador capaz de darle la vuelta al equipo y prueba de ello son los 15 puntos y seis asistencias con las que terminó su único partido de Euroliga con el Partizán. Por otro lado, Washington (14,4 puntos de media), Brown (13,7) y Tyrique Jones (10,8 puntos y 6,1 rebotes) le siguen de cerca.
El duelo del Roig Arena entre Valencia Basket y Partizán de Belgrado tendrá lugar este martes 30 de diciembre a partir de las 20:30 horas y podrás verlo en directo en Movistar Plus+.
Historial de enfrentamientos
Son cuatro las veces en que ambos equipos se han visto las caras en la Euroliga, mostrando una igualdad traducida en dos victorias para cada uno, siendo las últimas favorables a los serbios:
- Partizán 79-66 Valencia Basket (2023/24)
- Valencia Basket 67-72 Partizán (2023/24)
- Valencia Basket 89-81 Partizán (2022/23)
- Partizán 96-100 Valencia Basket (2022/23)
