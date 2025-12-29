Que el ritmo no pare en el Roig Arena

El Valencia Basket afronta este martes un auténtico partidazo europeo contra Partizán de Belgrado, uno de los mejores equipos nombre por nombre del Viejo Continente. A pesar de eso, la realidad es que el equipo serbio no está haciendo una temporada tan buena como podía esperarse, algo que ha dejado claro Pedro Martínez en la rueda de prensa previa al encuentro, donde también ha hablado de la llegada del extaronja Joan Peñarroya al banquillo del cuadro de Belgrado.

Eso sí, a pesar de los problemas que está teniendo el equipo serbio, Pedro Martínez no quiere que nadie se relaje y además ha hablado precisamente de la última puesta en escena de su equipo en la Liga Endesa contra Morabanc Andorra. Una soberbia actuación de Badio y un segundo tiempo sensacional de Pradilla, permitieron al cuadro taronja llevarse un partido en el que llegó a estar -17 en el tercer cuarto.

Brancou Badio, clave en la victoria del Valencia Basket ante el Andorra. / Eduardo Ripoll

Eso no valdrá seguramente ante un Partizán cuyo podería ofensivo es enorme, pero que tiene también muy buenos jugadores para defender la pintura y la zona exterior, donde el Valencia Basket se siente cómodo cuando le empiezan a entrar los tiros, algo que se vio este domingo en el Roig Arena.

El propio Pedro Martínez ha hablado también de los problemas que tienen los entrenadores que tratan de competir y estar en lo más alto de la tabla en todas las competiciones. Tras el triunfo el domingo solo ha podido disfrutar de un entrenamiento para preparar el duelo europeo, donde también el Valencia Basket está en la zona alta de la tabla.

Así ha sido la rueda de prensa íntegra de Pedro Martínez.

¿Cómo llega el equipo al partido del Partizan?

"Bueno, pues llega como se vio ayer, ¿no? Pues intentando competir los partidos pues al 100% y también un poco como podamos, ¿no? Que pues porque estamos jugando muchísimos partidos, la preparación es es escasa; la la física, la técnica, la mental también es un poco escasa jugando jugando tan rápido. Pero bueno, con buen ánimo que te lo da el ir ganando y el y el saber que tenemos una buena dinámica especialmente jugando en jugando en casa. Entonces bueno, se vio ayer que somos un muy buen equipo pero que para sacar los partidos adelante necesitamos estar al cien por cien, que el 80 no nos vale, el 90 tampoco, pero que cuando nos ponemos al 100 por 100 somos muy competitivos contra todos y ese es un poco el el objetivo a conseguir, que es más fácil decirlo que luego que luego hacerlo".

Euroliga y nivel del rival

"La Euroliga es una competición tremendamente exigente que siempre vamos bien pero todos los partidos nos está costando mucho sacarlos y creo que no va a ser diferente. Partizán es un equipo con un roster impresionante, impresionante. O sea, los nombres de los jugadores que tienen eh dicen: 'Joder, qué buenos que son'. Evidentemente no están haciendo a día de hoy una buena temporada pero yo estoy absolutamente seguro que con con Joan Peñarroya van a van a cambiar la dinámica y que van a mejorar y esperemos que no sea mañana cuando empiecen, pero si no es mañana va a ser va a ser pronto. Va a ser pronto porque tiene muchísima calidad y seguro que Joan va a tocar las teclas adecuadas para que para que cambien".

Sensación del equipo y mensaje al grupo

"Todas las luces de alarma encendidas por un poco por lo que pasó contra MoraBanc, por las dificultades que tuvimos para sacar nuestro partido de ayer y porque Partizán tiene, ya digo, jugadores muy tops de la Euroliga. Yo creo que esta este roster empezó la temporada con el objetivo... era un candidato de Final Four y evidentemente pues no les están yendo las cosas bien pero están tomando las medidas adecuadas para para cambiar la dinámica y nosotros tenemos que estar preparados para todas las dificultades".

La cantidad de partidos que hay en las últimas semanas

"Bastante faena tenemos con estar centrados en nuestro día a día. Luego hay una de la preparación de los partidos es de diferentes aspectos, ¿no? Una es la técnica, otra es la táctica y en eso pues bueno, vamos un poco justos de tiempo, ¿no? Porque jugamos, como he dicho antes, jugamos muchos partidos. Y luego hay otra preparación que es la mental que seguramente es la más importante de todas, ¿no? Y ahí eso yo creo que pocas cosas o yo al menos no tengo, no sé cómo puedo incidir más porque bastante tengo con prepararme yo como para ayudar a preparar a otros y entonces pues bueno, cada uno nos tenemos que preparar para saber que estamos en un entorno de máxima exigencia por la cantidad de partidos que tenemos que jugar y contra los rivales que tenemos que jugar, ¿no? Estamos jugando seguramente, bueno seguramente no, seguro, las dos competiciones más duras que hay en el baloncesto europeo. Jugar una solo ya es tremendamente importante. Hay muchos equipos que juegan la Euroliga que en su competición nacional pueden ir de aquella manera, nosotros ya se vio ayer que no, que yendo de aquella manera pues cualquier equipo, como cualquier buen equipo de los muchos que hay en la Liga Endesa, el Granada que perdimos iba último, Andorra que está en la parte de abajo y ayer demostró que es un muy buen equipo. Entonces compatibilizar las dos competiciones es tremendamente complicado y aparte, no nos quejamos del poco tiempo, pero es una realidad que que sobre todo los entrenadores vamos un poco más agobiados porque nos gustaría tener más tiempo para entrenar. Pero luego hay una preparación mental que es muy difícil, muy difícil. Yo empatizo porque también lo vivo en mis carnes pues con los jugadores de que ayer por la noche acabas un partido y hoy esta mañana acabamos de entrenar preparando otro durísimo mañana y es el único entrenamiento que tenemos. Entonces hay que prepararse muy bien y no es fácil, no es fácil y entonces pues hay que convivir con eso y ya está"

Partido contra MoraBanc

"Creo que el partido de ayer es un es un buen ejemplo de dónde estamos, ¿no? Creo que viera el partido de ayer cuando estamos perdiendo de 17 en el tercer cuarto, creo que no estará diciendo ni que somos el... o sea cosas que se dicen que no se corresponden con la realidad de lo que se vio ayer. Entonces hay que estar tranquilos, desdramatizar los malos momentos, cosa que yo creo que ayer el equipo hizo muy bien de no entrar en pánico cuando estás perdiendo de 17 en el tercer cuarto y y seguir apretando y seguir luchando para tener una opción de ganar, ¿no? Que lo que nos pedimos en la media parte cuando ya la cosa pintaba pintaba mal no era ganar el partido sino luchar para tener una oportunidad de ganarlo en los en el último minuto, cosa que al final fuimos capaces de conseguir y ya solo por eso creo que es motivo de felicitación para para los jugadores por creer en una situación que que la teníamos en contra. Prefiero seguir en esa línea de de saber lo que nos cuesta, que dentro sí que sabemos lo que nos cuesta sacar los partidos adelante y por supuesto pues una línea de humildad de respetar a todo el mundo y y de saber que que ganar es muy complicado. Un partido, dos es todavía un poquito más complicado, si ya son tres ya ni te cuento, y que es mejor ir viviendo ahí en el día a día".