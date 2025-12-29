Horario y dónde ver el Valencia Basket - Casademont Zaragoza de la Liga Endesa Femenina en el Roig Arena
El cuadro de Rubén Burgos recibe de nuevo al conjunto maño, líder del campeonato. La alerta roja canceló el partido programado y hubo que retrasarlo
El Valencia Basket dispondrá de una oportunidad tan magnífica como inmediata de vengarse del Casademont Zaragoza. El cuadro de Rubén Burgos afronta un partido para tratar de seguir en la lucha por el liderato, precisamente ante las líderes. Una victoria les igualaría en la tabla de la Liga Endesa Femenina.
Se tratará del segundo duelo en poco tiempo que recibe en el Roig Arena ante las mañas tras el debut en la Euroleague Women con una dolorosa derrota por 63-70. La alerta roja decretada por culpa de la Borrasca Emilia cambió los planes de lo que iba a ser una semana de máxima intensidad deportiva entre valencianas y aragonesas. Este domingo es el día 'D'. O 'V', de venganza.
El conjunto taronja lleva 27 partidos disputados ante Casademont Zaragoza. Están repartidos entre 10 en fase regular de la LF Endesa, 6 en playoffs de liga, 3 en Copa de la Reina, 3 en Supercopa y 5 en EuroLeague Women. Esto supone que el equipo maño es ya uno de los rivales más recurrentes de Valencia Basket. El balance global es de 21-6 para las taronja.
Respecto al rival, son varias las jugadoras que rondan los 10 puntos de media y los dobles dígitos de valoración tiene a Helena Pueyo, Carla Leite, Merritt Hempe, Aminata Gueye, Nadia Fingall y Ornella Bankole. Además, Mariona Ortiz es la cuarta mejor asistente de la LF Endesa con 5,5 pases de canasta por partido y Pueyo es la segunda mejor recuperadora con 2,5 robos de media.
Una vez confirmado el nuevo horario para el partidazo entre Valencia Basket y Casademont Zaragoza del Roig Arena, ambos equipos se verán las caras el martes 30 de diciembre a las 16 horas. El encuentro del Roig Arena se podrá ver en À Punt.
