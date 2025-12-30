Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Valencia Basket - Partizán de Belgrado desde el Roig Arena

El conjunto taronja quiere seguir con la buena dinámica y busca un nuevo triunfo ante uno de los mejores equipos de Europa, a pesar de que el cuadro serbio no está en su mejor momento

Valencia

El conjunto taronja quiere seguir con la buena dinámica y busca un nuevo triunfo ante uno de los mejores equipos de Europa, a pesar de que el cuadro serbio no está en su mejor momento. El Valencia Basket afronta este martes un auténtico partidazo europeo contra Partizán de Belgrado, uno de los mejores equipos nombre por nombre del Viejo Continente. A pesar de eso, la realidad es que el equipo serbio no está haciendo una temporada tan buena como podía esperarse, algo que ha dejado claro Pedro Martínez en la rueda de prensa previa al encuentro, donde también ha hablado de la llegada del extaronja Joan Peñarroya al banquillo del cuadro de Belgrado.

