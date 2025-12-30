En Directo
Directo | Valencia Basket - Partizán de Belgrado desde el Roig Arena
El conjunto taronja quiere seguir con la buena dinámica y busca un nuevo triunfo ante uno de los mejores equipos de Europa, a pesar de que el cuadro serbio no está en su mejor momento
El conjunto taronja quiere seguir con la buena dinámica y busca un nuevo triunfo ante uno de los mejores equipos de Europa, a pesar de que el cuadro serbio no está en su mejor momento. El Valencia Basket afronta este martes un auténtico partidazo europeo contra Partizán de Belgrado, uno de los mejores equipos nombre por nombre del Viejo Continente. A pesar de eso, la realidad es que el equipo serbio no está haciendo una temporada tan buena como podía esperarse, algo que ha dejado claro Pedro Martínez en la rueda de prensa previa al encuentro, donde también ha hablado de la llegada del extaronja Joan Peñarroya al banquillo del cuadro de Belgrado.
Directo | Valencia Basket - Partizán de Belgrado
Valencia Basket 43-43 Partizán
Q2 Minuto 10: Regalo taronja para que anote Partizán y luego robe. Termina en falta
Valencia Basket 43-41 Partizán
Q2 Minuto 10: Pero Montero no perdona y enchufa de tres
Valencia Basket 40-41 Partizán
Q2 Minuto 10: Falla Reuvers de tres
Valencia Basket 40-41 Partizán
Q2 Minuto 10: Falta clara en ataque de Boga para llevarse puesto a Montero
Valencia Basket 40-41 Partizán
Q2 Minuto 9: Moore falla su triple para seguir a cero
Valencia Basket 40-41 Partizán
Q2 Minuto 9: Tiempo muerto que pide Pedro Martínez
Valencia Basket 40-41 Partizán
Q2 Minuto 9: Anota de nuevo Bonga y recupera ventaja
Valencia Basket 40-39Partizán
Q2 Minuto 8: Pifia taronja ahora tras mala conducción, mal intento de triple y mala defensa para dejar solo al rival en la contra
Valencia Basket 40-37 Partizán
Q2 Minuto 8: Puff, vaya canastón de Jones. Pero llegó Badio para anotar un triple después
Valencia Basket 37-35 Partizán
Q2 Minuto 8: Por fin se adelanta el Valencia Basket, aunque sea desde la línea de libres. Montero anota sus dos intentos
