Rubén Burgos: “Tenemos que recuperar la confianza individual”

Rubén Burgos, entrenador del Valencia Basket Femenino, compareció en rueda de prensa tras la derrota ante Casademont Zaragoza en el partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Endesa Femenina, disputado este martes 30 de diciembre. El técnico valenciano valoró el rendimiento del equipo, explicó los ajustes tácticos realizados durante el encuentro y puso el acento en la confianza, el estado anímico del grupo y la necesidad de recuperar efectivos para competir al máximo nivel.

Dominio del rival desde el inicio

Hay que felicitar al rival. Han dominado el partido desde el principio con intensidad, con deseo y con mayor acierto. Agradecer el apoyo de nuestra afición a las jugadoras durante los 40 minutos, jugando con marcador adverso. Creo que es algo a tener en cuenta cuando juegas en casa.

Ajustes defensivos y plan de partido

Hoy, obviamente, habéis visto que hemos tenido que adaptar nuestro plan de partido no solo dos, sino tres veces, para ajustar nuestra defensa. Partíamos de la idea de que cuando juegas contra un equipo del primer nivel como es Zaragoza y con este potencial físico, evitar los puntos fáciles es determinante para tener opciones de competir.

Problemas en transición, rebote y pintura

Eso pasa por contraataques, por segundas oportunidades y por anotación en la pintura, y son los tres aspectos donde nos han dominado. No hemos conseguido colapsar estos detalles del juego y especialmente con su interior, con Huefelle, donde las pívots están haciendo mucho daño en la pintura, en balones doblados y en rebote.

Falta de continuidad defensiva

Por físico tenemos que intentar competir contra ellas y, por táctica, dotar de más soluciones, pero hemos estado poco reactivas en segundas ayudas. Creo que los primeros esfuerzos hemos sido capaces de hacerlos, pero no de sumar segundos y terceros esfuerzos.

La zona como recurso táctico

La solución de la zona nos ha mantenido un poquito más sólidas, sin acercarnos en el marcador, y nos ha permitido tener momentos de mejor juego y enganchar algunos parciales positivos.

Falta de confianza colectiva en ataque

Creo que nuestra confianza, que ahora mismo está a niveles bajos en ataque, viene de defender bien, de jugar en transición y de poder correr. No lo hemos conseguido y, en estático, los tiros han sido con dudas. El rival se ha ido cerrando cada vez más y las triangulaciones de balón no llegaban a jugadoras con deseo de lanzar. Seguramente hemos abusado del bote.

Responsabilidad técnica y mental del cuerpo técnico

Por ahí pasa también la responsabilidad de los entrenadores, no solo en lo técnico y táctico, sino también en lo mental, para que el equipo recupere ese ánimo y esa confianza individual que nos hará mejorar colectivamente.

Nivel del rival y exigencia competitiva

Contra este nivel, y Zaragoza es un equipo preparado para el top europeo, tienes que dar tu mejor versión individual y colectiva. Tendremos más enfrentamientos con ellas, tanto en casa como en el pabellón Príncipe Felipe, e intentaremos llegar lo mejor posible.

Recuperación de lesionadas y adaptación de la nueva incorporación

Ahora mismo esperamos que se recuperen las lesionadas. Es importante para el estado anímico del grupo ayudar a la nueva incorporación a que se sienta cómoda y nos aporte su talento, su liderazgo y sus capacidades para ser un mejor equipo y seguir juntas. Creo que ayudándonos unas a otras seguro que alcanzamos el nivel y peleamos por los objetivos.

Rubén Burgos da indicaciones durante el partido ante el Casademont Zaragoza. / Germán Caballero

Análisis del precedente ante Zaragoza

Aquel día hicimos 30 minutos muy buenos de baloncesto en el análisis del partido. Hemos incidido en por qué ocurre ese parcial, en los errores que podemos controlar, pero también en las cosas que hicimos bien contra Zaragoza, que fueron muchas en los primeros tres cuartos, y hoy no hemos podido volver a repetir por muchos detalles.

Influencia de las bajas y el estado anímico

Seguramente influye la falta de jugadoras y seguramente influye el nivel de confianza. Si echas a rebobinar, seguro que, como tú dices, algo en la mente está, pero el trabajo previo había sido bueno.

Mejoría tras el descanso

No lo hemos podido llevar a la pista. No han funcionado las situaciones que planteábamos o cómo las ejecutábamos. Tras el descanso sí que creo que el equipo ha sido un poquito más sólido, ha creído un poco más en ayudarse, en trabajar conjuntamente, en defender en zona, en querer correr y en encontrar buenos lanzamientos.

Bajos porcentajes y frustración durante el partido

Nuestros porcentajes han sido muy bajos. Hemos conseguido un buen número de tiros de campo en la pintura. Hemos anotado con bajísimos porcentajes, recibiendo contactos y no siendo capaces de ir al aro, y creo que eso nos ha ido frustrando y restando credibilidad, o el creer en nosotras mismas.