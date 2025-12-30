El Valencia Basket ya tiene horario para recibir al Casademont en el Roig Arena... pero cambia el de Unicaja

La alerta meteorológica que conllevó la borrasca Emilia supuso un frenazo en la mayoría de competiciones deportivas que debían disputarse. El Valencia Basket, sin ir más lejos, vio cómo tanto el cuadro femenino como el masculino debían anular sus enfrentamientos frente al Casademont Zaragoza.

Las de Rubén Burgos quedaron citadas para este martes 30 de diciembre, mientras que los de Pedro Martínez han conocido ahora que recibirán a los maños el lunes 12 de enero a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena.

Afecta al duelo ante el Unicaja

Por otro lado, lo apretado del calendario supondrá un encaje de bolillos que afectará a otro duelo liguero, ya que el duelo de la jornada 15 ante el Unicaja, se adelantará al sábado 10 de enero a las 18:30 horas. Será también en el Roig Arena, por lo que no supondrá desplazamiento alguno para equipo ni aficionados.