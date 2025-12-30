Un imperial Darius Thompson da la victoria a Valencia Basket ante el Partizan de Joan Peñarroya

Con un Valencia Basket que fue claramente de menos a más, el Roig Arena volvió a presenciar una victoria de los suyos en Euroliga (86-73), la cual le permite seguirle el paso a Hapoel Tel Aviv. Fue ante el Partizan del extaronja Joan Peñarroya, que ya fue al feudo valenciano como entrenador del Barça en el debut del Roig Arena y lo hizo gracias al acierto de Thompson y Reuvers tras el descanso, momento en el que los locales se 'desataron'.

Con los descartes de Sergio de Larrea, Yankuba Sima y Xabier López-Arostegui, Pedro Martínez optó por seleccionar de inicio un quinteto formado por Badio, Taylor, Reuvers, Pradilla y Montero. El partido comenzó de una forma similar al último a MoraBanc Andorra, pues Valencia Basket se mostró muy impreciso en el tiro, especialmente de tres, algo que no suele suceder.

Un comienzo impreciso

Abrió el marcador Partizan de la mano de Jones y un triple de Sterling Brown, ya que los múltiples fallos en el tiro de tres de Brancou Badio o el error bajo el aro de Pradilla impedían que los locales inaugurasen el marcador. De hecho, cuando Pedro Martínez pidió tiempo muerto con un parcial de 6-17 favorable para los serbios, el cuadro 'taronja' acumulaba un 0/3 en triples.

Montero y Badio / VBC

Sin embargo, en el momento que Valencia Basket pisa el acelerador, se convierte en un equipo realmente difícil de frenar. Un gran triple de Costello daba inicio al intento de remontada 'taronja', que proseguía con un Sako que anotaba sus dos tiros libres y un Darius Thompson que comenzaba su 'show' particular. El italiano, muy enérgico, robó el esférico para anotar una buena canasta y, posteriormente un 'triplazo' que disminuía la diferencia a solo -2. No obstante, cualquier conato de remontada quedó eliminado por Bruno Fernando y una bonita jugada de los visitantes, que puso el 18-22 con el que finalizaba el primer cuarto.

Un segundo cuarto de absoluta igualdad

Una vez comenzado el segundo cuarto, llegaban los primeros minutos de Braxton Key. Los primeros instantes se tradujeron en un intercambio de golpes por parte de ambos equipos, aunque con un Partizan haciendo mucho daño bajo el aro. Con un marcador de 27-31, Peñarroya pidió el primer tiempo muerto del partido, pues la canasta de Neal Sako y las dos consecutivas de Jaime Pradilla amenazaban la diferencia que habían cosechado los serbios.

A corto plazo no sirvió de mucho el tiempo muerto pedido por el extaronja, pues, a pesar de que Tyrique Jones trató de evitarlo, Badio y Costello se encargaron de generar el pavor en el equipo visitante gracias a dos grandes triples. Además, instantes después, Montero ponía a Valencia Basket por primera vez por delante en el electrónico en todo el partido gracias a sus dos tiros libres anotados.

A partir de ahí, regresó el intercambio de canastas por ambos conjuntos. Tras un lanzamiento acertado de Badio desde el 6,75, fue otra vez el dominicano el que puso por delante a los suyos a falta de segundos para el descanso. Sin embargo, los de Pedro Martínez no pudieron marcharse a vestuarios con ventaja, pues una canasta demasiado fácil por parte de Duane Washington puso el 43-43 con el que terminó el segundo tiempo.

Thompson comienza a 'desatarse'

Tras el descanso, ambos equipos salieron con fuerza al terreno de juego. Ninguno de los dos conjuntos quería quedarse atrás en el marcador y las canastas se sucedían en ambas partes de la cancha. Parker y Thompson inauguraban el marcador para sus equipos en la segunda mitad. Primero intentaron 'escaparse' los visitantes de la mano de Brown y Bonga, pero respondió rápidamente Valencia Basket con Reuvers y un gran triple de 'Papi' Badio.

Partizan le estaba dando de su 'propia medicina' a los locales, pues los serbios, gracias a Washington y Brown acumulaban un mejor porcentaje que los de Pedro Martínez en triples. Sin embargo, es prácticamente imposible competir con Valencia Basket, y en especial con Thompson al 'juego' de los triples. El base anotó dos triples, siendo el último de una bellísima factura para finalizar el tercer cuarto con ventaja para los locales (65-63).

Dominio 'taronja' en el último cuarto

Durante el inicio del último cuarto no sucedieron demasiadas cosas, más allá de un imperial Thompson que había comenzado de la misma forma en la que había terminado el tercer cuarto. El italiano recuperó y firmó un buen mate. No obstante, con el paso de los minutos se fue 'animando' el encuentro. Anotó Pradilla con sutileza, Osetkowski recortó distancias, pero Sako evitaba que siguiera el arreón serbio gracias a una buena actuación defensiva.

Imagen de la grada del Roig Arena / F. Calabuig / SD

Con la llegada de los minutos finales, Valencia Basket empezaba a sumar puntos regularmente en detrimento de sus rivales, ampliando la distancia a +7 gracias a los múltiples tiros libres de Jean Montero y a un brutal 'alley oop' de Reuvers. Fue creciendo enormemente Valencia Basket, que terminó ensañándose con su rival en los últimos minutos del último cuarto.

El estadounidense con pasaporte húngaro firmó sus mejores minutos en el partido y, tras su gran triple, le siguieron Jaime Pradilla y Brancou Badio. El senegalés erró su lanzamiento de tres, pero recuperó rápidamente y puso el 86-73 final.