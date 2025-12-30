El Valencia Basket tropieza de nuevo contra el Zaragoza y se aleja del liderato

El Valencia Basket salió demasiado tímido a la cancha, y eso contra el colíder se paga. Las visitantes salieron con todo y la base Carla Leite guiaría a las suyas con 6 puntos y un rebote, sin embargo, el protagonismo se lo llevaría otra jugadora: Aminata Gueye. La pívot hizo lo que quiso, tanto por fuera como por dentro con un 3/4 en canastas de dos puntos, 1/1 triples anotados y 5 rebotes; incombustible la ‘31’ visitante. Pese a esto las 'taronja' no perdieron en exceso la compostura y no se les iba demasiado el encuentro con un parcial de 15-22. Aunque lo peor estaba por venir.

El cuarto de la sentencia , 24-44

La timidez 'taronja' mostrada en el primer cuarto se convirtió en un somnífero grupal: las locales no estaban en el partido. 2-9 y con la mitad del tiempo consumido las de Rubén Burgos estaban anestesiadas. Solo 8 minutos después de comenzar el segundo cuarto las de Rubén burgos estaban anestesiadas, todo lo contrario que el Casademont Zaragoza.

La angustia seguiría con el buen rendimiento de Nadia Fingall y Carla Leite. Únicamente algún destello puntual de Awa Fam y Araujo acortarían levemente las distancias, dejando un parcial muy complicado de 9-22 a favor de las visitantes. 24-44 y las taronjas tenían que reaccionar si no querían irse de vacío ante el colíder.

Una mejor cara, pero insuficiente, 40-59

Las chicas de Rubén Burgos plantaron cara de manera contundente por primera vez en el partido. Buenavida marcó las directrices para que las taronjas acabaran por primera vez en el encuentro con un balance positivo: 16-15. Aun con la diferencia mínima las locales no aumentaban su deuda y con un cuarto por delante todo estaba por decidir. La superioridad por dentro de Fingall y Gueye hizo muy difícil acortar distancias.

Cristina Ouviña trata de asistir ante la defensa de Mariona Ortiz / Francisco Calabuig

Sin tiempo para más, 53-73

La buena cara mostrada en el tercer cuarto continuó de manera intermitente. Hubo momentos en los que las 'taronja' tenían dominado el encuentro, llegando a estar 11-5 al inicio del cuarto. Sin embargo, la MVP del encuentro no iba a quedarse con los brazos cruzados: lo de Aminata Gueye fue increíble. La pívot francesa no tuvo rival y con 20 puntos, 9 rebotes y una asistencia se queda lejos de la segunda mejor marca, Nadia Fingall; la cual tuvo un rendimiento muy notable con 12 puntos 8 rebotes y 3 asistencias. Las jugadoras mas salvables del Valencia Basket fueron Elena Buenavida con 8 puntos y 3 rebotes Kayla Alexander con 7 puntos y 2 rebotes. Hoy, el Valencia BC no tuvo el día en prácticamente cualquier posición del terreno.