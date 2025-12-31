Ya es oficial: Anderson completa su fichaje con Valencia Basket

La base/escolta Yvonne Anderson (35 años, EE. UU./Serbia, 1.75m) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket hasta final de temporada, tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas en Quirónsalud.

La nueva exterior taronja pasó este martes en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón la revisión médica a cargo del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, así como las pruebas cardiológicas con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio.

Daniel Tortajada

Sobre Yvonne Anderson

La estadounidense con nacionalidad serbia es una jugadora con experiencia contrastada en EuroLeague Women y llega procedente de ZKK Crvena Zvezda donde estaba haciendo una media de 13 puntos, 2,5 rebotes, 4 asistencias por partido en EuroCup Women. Además, ha pasado por múltiples equipos de Euroliga como CIMSA CBK Mersin, Fenerbahce -con el que levantó el máximo trofeo europeo-, Tango Bourges o Umana Reyer Venezia, entre muchos otros. También tuvo un breve paso por la WNBA de la mano de Connecticut Sun y Minnesota Lynx. A nivel selecciones, la jugadora defiende la camiseta de Serbia desde 2020 y se colgó el oro en el EuroBasket en València en 2021.