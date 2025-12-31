El Valencia Basket arranca 2026 con entrenamiento a puertas abiertas y firmas de autógrafos

El Valencia Basket es uno de los mejores equipos de Europa. Los datos están ahí... y los títulos, también. Pero eso no quita que se trate de un club cercano al aficionado. Por ello, la entidad taronja ha decidido ofrecer a sus seguidores un entrenamiento de puertas abiertas que terminará con firma de autógrafos.

Entrenamiento, firmas... y póster

¿Cuándo? Pues el viernes 2 de enero, a partir de las 11:15, en la pista central de L'Alqueria del Basket. Las jugadoras del Valencia Basket estarán encantadas de tener una sesión con público y poder atenderles después. Además de la jornada de entrenamiento navideña de las de Rubén Burgos, los asistentes podrán llevarse un póster del equipo.