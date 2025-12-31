Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valencia Basket arranca 2026 con entrenamiento a puertas abiertas y firmas de autógrafos

Además de presenciar la jornada de entrenamiento navideña, los asistentes podrán llevarse un póster del equipo

Las jugadoras del Valencia Basket, tras un entrenamiento

Las jugadoras del Valencia Basket, tras un entrenamiento / VBC

Claudia Arce

El Valencia Basket es uno de los mejores equipos de Europa. Los datos están ahí... y los títulos, también. Pero eso no quita que se trate de un club cercano al aficionado. Por ello, la entidad taronja ha decidido ofrecer a sus seguidores un entrenamiento de puertas abiertas que terminará con firma de autógrafos.

Entrenamiento, firmas... y póster

¿Cuándo? Pues el viernes 2 de enero, a partir de las 11:15, en la pista central de L'Alqueria del Basket. Las jugadoras del Valencia Basket estarán encantadas de tener una sesión con público y poder atenderles después. Además de la jornada de entrenamiento navideña de las de Rubén Burgos, los asistentes podrán llevarse un póster del equipo.

TEMAS

