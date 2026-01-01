Valencia Basket inicia el año en Bilbao dispuesto a mantenerse en el tren de cabeza

El Valencia Basket arranca 2026 con un exigente compromiso a domicilio, en la Liga acb Endesa, ante el Surne Bilbao Basket este viernes 2 de enero (18:00 horas, Bilbao Arena, DAZN). Un duelo correspondiente a la jornada 13, con el que los hombres de Pedro Martínez inician un tramo, especialmente, intenso del calendario. El choque en la capital vizcaína será el primero de una serie de seis en solo 11 días para el conjunto 'taronja', que vuelve a la circulación sin apenas descanso y después de cerrar 2025 con pleno de victorias en sus tres compromisos consecutivos como local, aupándole el último de ellos, frente al Partizan de Belgrado, a la cima de la Euroliga.

El equipo valenciano visita una de las pistas más complicadas del campeonato. El conjunto bilbaíno se había mantenido invicto como local en acb hasta la pasada jornada, cuando cayó ante el Barça, y presenta unos registros defensivos sobresalientes en su feudo, donde solo encaja 0,94 puntos por posesión y reduce el acierto de sus rivales en tiros de campo al 46 %. Un dato que refleja la dificultad del escenario es que el Valencia BC ha perdido en cuatro de sus últimas seis visitas a Bilbao. No obstante, este 2 de enero dispondrá de la ocasión de igualar el balance histórico en Miribilla si logra repetir el trabajado triunfo conseguido el pasado curso. En aquel precedente, ganó 98-103, con 19 puntos de Costello y 15 de Jean Montero.

La única incógnita física en la plantilla valenciana es el de Sergio De Larrea, quien se perdió los dos últimos encuentros por molestias musculares en el gemelo.

Los jugadores del Valencia, cargados de buenas vibraciones y confianza, afrontan esta jornada desde la tercera posición de la Liga, con un balance de 9-2 y un partido pendiente ante el Casademont Zaragoza que se disputará el próximo 12 de enero en el Roig Arena.

El Bilbao quiere apurar opciones para optar a la Copa

El Surne Bilbao Basket, mientras tanto, comienza el año en la novena posición de la clasificación con un registro de 5-7, intentando acercarse al top 8, que da acceso a la Copa del Rey, y apoyado en su mejor rendimiento como local. Los 'hombres de negro' de Jaume Ponsarnau destacan por su solidez defensiva, su capacidad para asegurar el rebote bajo su aro y su eficacia desde la línea de tiros libres, desde donde obtiene un porcentaje elevado de su anotación.

En el apartado individual, el conjunto bilbaíno cuenta con el reboteador más efectivo de la Liga Endesa, el pívot islandés Tryggvi Hlinason, titular en todos los partidos de la liga, líder del campeonato en capturas totales y uno de los jugadores con mayor impacto defensivo. Junto a él sobresale el base Melwin Pantzar, uno de los más valorados de la competición y segundo en balones recuperados, además de dos referentes ofensivos como Darrun Hilliard y Justin Jaworski, máximo anotador del equipo y uno de los tiradores más fiables desde la línea de tres puntos.

El análisis de Jean Montero

En la previa del encuentro, Jean Montero destaca la dificultad del reto y la importancia del trabajo colectivo: "No hay partidos fáciles en la acb. Bilbao está jugando muy bien en casa y, en un mes con tantos partidos, tenemos que jugar como equipo y ayudarnos todos cuando estamos en la pista". El exterior 'taronja' subrayó también la preparación física del grupo para afrontar un calendario lleno de exigencia, recordando el trabajo realizado en pretemporada y la importancia de las rotaciones para llegar con energía a los finales de partido.

"Combinar la Euroliga con la acb no es fácil", añade el dominicano, que considera clave el manejo del banquillo de Martínez para que el Valencia esté pudiendo responder en dos torneos tan duros. "La adaptación al partido y los cambios que hacen Pedro (Martínez) y el staff técnico nos ayuda a llegar a los finales más frescos, con más energía que el rival. Gracias a eso podemos dar un paso más en cada encuentro", valora.

El encuentro de Bilbao servirá como pistoletazo de salida a un inicio de año cargado para Valencia Basket, que enlazará compromisos de Liga Endesa y EuroLeague prácticamente cada dos días. Tras la visita a Miribilla, el conjunto taronja recibirá al Baxi Manresa y al Unicaja en el Roig Arena, viajará a Belgrado para medirse al Crvena Zvezda y recuperará su partido aplazado ante el Casademont Zaragoza. Un exigente comienzo de 2026 que pondrá a prueba la ambición, el fondo de armario y la solidez competitiva del equipo valenciano.

Los 12 partidos del Valencia BC este enero

Este es el calendario de Valencia Basket enero, mes en que la suma de partidos ascenderá a una docena, seis de la liga nacional y otros tantos de competición europea:

Bilbao Basket - Valencia 02/01 18:00 h Valencia BC - Manresa 04/01 19:00 h Estrella Roja - Valencia 06/01 20:00 h - Euroliga Valencia - Monaco 08/01 20:30 h - Euroliga Valencia - Unicaja 10/01 18:30 h Valencia - Zaragoza 12/01 20:30 h Fenerbahçe - Valencia 16/01 18:45 h - Euroliga R. Madrid - Valencia 18/01 19:00 h Valencia - Paris 20/01 20:30 h - Euroliga Bayern - Valencia 22/01 20:30 h - Euroliga Gran Canaria - Valencia 25/01 13:00 h Valencia - Maccabi Tel Aviv 29/01 20:45 h - Euroliga

La primera de las citas, en Bilbao con estos protagonistas:

La plantilla con la que el Bilbao Basket afronta el partido / VBC