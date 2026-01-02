DIRECTO: ¡APRIETA BILBAO BASKET!

El Valencia Basket arranca 2026 con un exigente compromiso a domicilio, en la Liga acb Endesa, ante el Surne Bilbao Basket este viernes 2 de enero (18:00 horas, Bilbao Arena). Un duelo correspondiente a la jornada 13, con el que los hombres de Pedro Martínez inician un tramo, especialmente, intenso del calendario.

El choque en la capital vizcaína será el primero de una serie de seis en solo 11 días para el conjunto 'taronja', que vuelve a la circulación sin apenas descanso y después de cerrar 2025 con pleno de victorias en sus tres compromisos consecutivos como local, aupándole el último de ellos, frente al Partizan de Belgrado, a la cima de la Euroliga.

⌚ 2DO CUARTO: 00:42 📍 SURNE BILBAO BASKET 32-37 VALENCIA BASKET 📰 ANOTA LOS DOS TIROS LIBRES MONTERO

⌚ 2DO CUARTO: 01:00 📍 SURNE BILBAO BASKET 29-35 VALENCIA BASKET 📰 DE DOS COSTELLO Y TM DE PONSARNAU

⌚ 2DO CUARTO: 01:53 📍 SURNE BILBAO BASKET 29-33 VALENCIA BASKET 📰 AHORA SÍ, COSTELLO DE TRES

⌚ 2DO CUARTO: 01:53 📍 SURNE BILBAO BASKET 29-30 VALENCIA BASKET 📰 MOMENTO TRABADO DLE PARTIDO

⌚ 2DO CUARTO: 02:52 📍 SURNE BILBAO BASKET 28-30 VALENCIA BASKET 📰 NO ENTRA NINGUNO DE LOS TIROS LIBRES DE DE LARREA

⌚ 2DO CUARTO: 02:52 📍 SURNE BILBAO BASKET 28-30 VALENCIA BASKET 📰 SOLO HA SUMADO 6 PUNTOS EL VALENCIA BASKET EN ESTE SEGUNDO CUARTO

⌚ 2DO CUARTO: 03:32 📍 SURNE BILBAO BASKET 28-30 VALENCIA BASKET 📰 MUCHOS TRIPLES FALLADOS POR EL VALENCIA BASKET

⌚ 2DO CUARTO: 03:46 📍 SURNE BILBAO BASKET 28-30 VALENCIA BASKET 📰 HILLIARD, APRIETA BILBAO BASKET

⌚ 2DO CUARTO: 05:06 📍 SURNE BILBAO BASKET 26-28 VALENCIA BASKET 📰 RECORTA BILBAO BASKET