DIRECTO: ¡APRIETA BILBAO BASKET!

El Valencia Basket arranca 2026 con un exigente compromiso a domicilio, en la Liga acb Endesa, ante el Surne Bilbao Basket este viernes 2 de enero (18:00 horas, Bilbao Arena). Un duelo correspondiente a la jornada 13, con el que los hombres de Pedro Martínez inician un tramo, especialmente, intenso del calendario. 

El choque en la capital vizcaína será el primero de una serie de seis en solo 11 días para el conjunto 'taronja', que vuelve a la circulación sin apenas descanso y después de cerrar 2025 con pleno de victorias en sus tres compromisos consecutivos como local, aupándole el último de ellos, frente al Partizan de Belgrado, a la cima de la Euroliga.

