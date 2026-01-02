En Directo
DIRECTO: ¡APRIETA BILBAO BASKET!
Sigue en vivo en SUPER el primer partido de 2026 correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa
El Valencia Basket arranca 2026 con un exigente compromiso a domicilio, en la Liga acb Endesa, ante el Surne Bilbao Basket este viernes 2 de enero (18:00 horas, Bilbao Arena). Un duelo correspondiente a la jornada 13, con el que los hombres de Pedro Martínez inician un tramo, especialmente, intenso del calendario.
El choque en la capital vizcaína será el primero de una serie de seis en solo 11 días para el conjunto 'taronja', que vuelve a la circulación sin apenas descanso y después de cerrar 2025 con pleno de victorias en sus tres compromisos consecutivos como local, aupándole el último de ellos, frente al Partizan de Belgrado, a la cima de la Euroliga.
⌚ 2DO CUARTO: 00:42 📍 SURNE BILBAO BASKET 32-37 VALENCIA BASKET
📰 ANOTA LOS DOS TIROS LIBRES MONTERO
⌚ 2DO CUARTO: 01:00 📍 SURNE BILBAO BASKET 29-35 VALENCIA BASKET
📰 DE DOS COSTELLO Y TM DE PONSARNAU
⌚ 2DO CUARTO: 01:53 📍 SURNE BILBAO BASKET 29-33 VALENCIA BASKET
📰 AHORA SÍ, COSTELLO DE TRES
⌚ 2DO CUARTO: 01:53 📍 SURNE BILBAO BASKET 29-30 VALENCIA BASKET
📰 MOMENTO TRABADO DLE PARTIDO
⌚ 2DO CUARTO: 02:52 📍 SURNE BILBAO BASKET 28-30 VALENCIA BASKET
📰 NO ENTRA NINGUNO DE LOS TIROS LIBRES DE DE LARREA
⌚ 2DO CUARTO: 02:52 📍 SURNE BILBAO BASKET 28-30 VALENCIA BASKET
📰 SOLO HA SUMADO 6 PUNTOS EL VALENCIA BASKET EN ESTE SEGUNDO CUARTO
⌚ 2DO CUARTO: 03:32 📍 SURNE BILBAO BASKET 28-30 VALENCIA BASKET
📰 MUCHOS TRIPLES FALLADOS POR EL VALENCIA BASKET
⌚ 2DO CUARTO: 03:46 📍 SURNE BILBAO BASKET 28-30 VALENCIA BASKET
📰 HILLIARD, APRIETA BILBAO BASKET
⌚ 2DO CUARTO: 05:06 📍 SURNE BILBAO BASKET 26-28 VALENCIA BASKET
📰 RECORTA BILBAO BASKET
⌚ 2DO CUARTO: 06:03 📍 SURNE BILBAO BASKET 24-28 VALENCIA BASKET
📰 PIDE TM PEDRO MARTÍNEZ
