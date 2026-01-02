Horario y dónde ver el Surne Bilbao Basket-Valencia Basket

Nuevo partido para el Valencia Basket. El primer equipo masculinocomienza el año 2026 con el primero de una serie de seis partidos en once días que le llevará a visitar la pista del Surne Bilbao Basket en el encuentro que abre la segunda tanda de partidos de la jornada 13 de la Liga Endesa. La cita es este viernes 2 de enero a las 18:00 horas y podrá verse en directo en DAZN.

Después de completar el pleno de victorias en su serie de tres partidos como local para cerrar el 2025, el conjunto taronja vuelve a la carretera para visitar la cancha de un equipo que estaba invicto como local en competición nacional hasta la semana pasada en la que cayó ante el Barça y que en su pista tiene unos increíbles registros defensivos (solo recibe 0,94 puntos por posesión y deja a sus rivales en un 46% en tiros de campo). Aunque ha perdido en cuatro de sus últimas seis visitas a Bilbao, el Valencia Basket tiene la oportunidad de empatar el histórico de partidos en la pista de este rival si consigo repetir el trabajado triunfo que obtuvo la pasada temporada. Sergio De Larrea, que se perdió los dos últimos partidos del equipo taronja por unas molestias en el gemelo, es la única incidencia física de la plantilla taronja. Valencia Basket comienza esta jornada de la Liga Endesa en la tercera posición con un balance de 9-2, con un partido pendiente en el Roig Arena ante el Casademont Zaragoza que se jugará el 12 de enero.

El rival

El Surne Bilbao Basket se ha valido de su buena dinámica como local para alejarse de la zona delicada de la clasificación y comienza el año en la novena posición de la Liga Endesa con un 5-7 en su casillero, por lo que buscará hacer valer el factor cancha para mantenerse en la pelea por las posiciones que dan acceso a disputar la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Jaume Ponsarnau es una de las mejores defensas de la Liga Endesa, uno de los equipos que mejor rebotea bajo su aro y de los que más provecho saca a sus lanzamientos libres en una plantilla que lideran al mejor reboteador de la acb (Hlinason), uno de los que más balones recupera y el noveno jugador más valorado (Pantzar) y dos tremendos anotadores como son Hilliard y Jaworski.

El extaronjalidera esta estadística con 7,6 rechaces por encuentro, siendo también el mejor de la acb en porcentaje de rebote capturado con un 20% de los tiros que escupe el aro acabando en sus manos. El pívot internacional islandés es tercero en rebote defensivo (5,1 con un 24%) y segundo en rebote ofensivo (2,5), además de ser tercero en tapones (1,4). A esto le añade 8,7 puntos con un 69,1% de eficacia en tiros de dos, 1,8 asistencias y 3,8 faltas recibidas para 15,5 créditos de valoración que le convierten en el duodécimo jugador más valorado de la acb. Y en la estadística que mide el impacto sobre la pista, Hlinason es sexto del torneo con un ratio de 126,1 en el Floor Impact Counter.