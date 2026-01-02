DATOS: Todos los récords del Valencia Basket en su exhibición histórica de Bilbao

El Valencia Basket protagonizó en el Bilbao Arena una noche destinada a ocupar un lugar privilegiado en la historia de la Liga Endesa. El contundente triunfo ante el Surne Bilbao Basket (72-116) no solo sirvió para abrir el año con una victoria de prestigio a domicilio, sino que dejó una colección de récords y registros estadísticos que sitúan este encuentro entre los más extraordinarios de la era ACB, iniciada en 1983.

El equipo dirigido por Pedro Martínez firmó una segunda parte sencillamente demoledora, en la que convirtió el partido en un espectáculo ofensivo sin precedentes. La superioridad taronja fue tal que el marcador acabó reflejando cifras históricas tanto para el club como para la competición, confirmando el excelente momento de forma del Valencia Basket en este inicio de año.

Una segunda parte nunca vista en la ACB

El dato que resume la magnitud de la actuación tanroja llegó tras el descanso. El Valencia Basket anotó 79 puntos en la segunda parte, un registro que se convierte en récord absoluto de la Liga Endesa, ya que ningún equipo había logrado nunca tantos puntos en una mitad (ni en la primera ni en la segunda) desde la creación de la ACB en 1983. Un hito que sitúa este partido en una dimensión histórica.

Lance de juego De Larrea y Font / Surne Bilbao Basket

Tras un segundo cuarto más equilibrado, el conjunto taronja salió de vestuarios con una marcha más, elevando el ritmo, castigando cada error rival y encontrando siempre la mejor opción ofensiva. El Surne Bilbao Basket se vio completamente desbordado ante un rival lanzado.

Un último cuarto para los libros de historia

Si el tercer cuarto fue decisivo, el último fue directamente antológico. El Valencia Basket firmó 43 puntos en el cuarto periodo, una cifra que iguala la segunda máxima anotación histórica de la ACB en un solo cuarto. Además, esos 43 puntos suponen la máxima anotación de la historia de la ACB en un cuarto como equipo visitante.

Para el propio club, el registro también es de enorme relevancia: esos 43 puntos igualan la segunda mejor anotación del Valencia Basket en un cuarto en toda su trayectoria en la competición. Una auténtica avalancha ofensiva que convirtió los últimos minutos en un monólogo taronja y dejó sin respuesta al conjunto bilbaíno.

116 puntos para redondear una noche histórica

La exhibición se cerró con 116 puntos totales, una cifra que sitúa este partido como la sexta máxima anotación del Valencia Basket en su historia en la Liga Endesa. Además, es la mayor anotación del club en lo que va de temporada, confirmando la tendencia ascendente del equipo en el apartado ofensivo.

Taylor y Costello ayudan a De Larrea / Valencia Basket

Más allá de los números individuales, el valor de esta actuación reside en su carácter colectivo. El Valencia Basket mostró profundidad de banquillo, circulación fluida de balón y un nivel de acierto excepcional, especialmente en el tramo final, donde cada posesión parecía acabar en canasta.

Un mensaje al campeonato

La victoria en Bilbao no es solo un triunfo más en la clasificación. Es una declaración de intenciones. Ganar en una de las pistas tradicionalmente más exigentes de la Liga Endesa y hacerlo rompiendo récords históricos refuerza la candidatura del Valencia Basket como uno de los equipos más sólidos y peligrosos del campeonato.

El conjunto de Pedro Martínez arranca así el año con un golpe de autoridad, dejando claro que su baloncesto ofensivo atraviesa uno de los mejores momentos de la última década. Lo vivido en el Bilbao Arena no fue un partido más: fue una noche para la historia del Valencia Basket y de la ACB.