Valencia Basket busca afianzarse en el ‘top 4’ ante Lointek Gernika en un duelo clave de la LF Endesa

Valencia Basket recibe este domingo a Lointek Gernika en el Roig Arena en un partido correspondiente a la jornada 14 de la LF Endesa femenina que llega cargado de alicientes. Las de Rubén Burgos afrontan el encuentro en plena pelea por las primeras posiciones de la clasificación y con la obligación de ganar para mantenerse entre los cuatro mejores equipos de la competición en este tramo decisivo de la primera vuelta.

El conjunto taronja llega a la cita con un balance de 9-4 que le sitúa en la tercera posición de la tabla, solo por detrás de Spar Girona y Casademont Zaragoza (12-1). Por debajo aprietan Perfumerías Avenida y Durán Maquinaria Ensino, ambos con 8-5, lo que convierte cada jornada en determinante.

Convocatoria marcada por las bajas

Rubén Burgos no podrá contar con dos piezas clave de su rotación. Raquel Carrera será baja en los próximos partidos para recuperarse de los problemas en su rodilla izquierda, mientras que Leticia Romero continúa fuera por una lesión muscular en el sóleo, pendiente de evolución. Además, Cristina Ouviña es muy probable baja debido a un proceso gripal.

Raquel Carrera, lesionada, felicitando a Leo Fiebich tras el último partido. / Eduardo Ripoll

En el apartado positivo, Awa Fam, que arrastra algunas molestias, llegará al partido, y la reciente incorporación Yvonne Anderson ya ha completado sus primeros entrenamientos con el grupo y estará disponible para debutar. Completa la convocatoria la joven Marta Llompart, que refuerza una plantilla exigida por el calendario.

Un rival habitual con precedentes favorables

Lointek Gernika es uno de los rivales más habituales de Valencia Basket en los últimos años. Ambos equipos se han enfrentado en 22 ocasiones entre LF Endesa, Copa de la Reina, Supercopa y EuroCup Women, con un balance claramente favorable a las taronja por 15-6.

El Valencia Basket quiere recuperar su mejor versión / Miguel Ángel Montesinos

En Valencia, los precedentes también sonríen al conjunto local: seis victorias taronja por solo dos visitantes. La pasada temporada se vivió el triunfo más contundente con un espectacular 102-49 (+53), mientras que el duelo más igualado fue el 66-63 de la campaña 2019-20. Eso sí, las vascas saben lo que es ganar en pista taronja: su última victoria fue en los playoffs de la temporada 2018-19, por 12 puntos. Desde entonces, Valencia Basket encadena seis triunfos consecutivos en casa ante Gernika.

Jornada de reencuentros en el Roig Arena

El partido tendrá un fuerte componente emocional. Será el primer regreso al Roig Arena de Ángela Salvadores desde su salida de Valencia Basket. La escolta española defendió la camiseta taronja durante dos temporadas y levantó tres títulos: la Supercopa LF Endesa 2021, la SuperCup Women 2021 y la LF Endesa 2023.

Ángela Salvadores, en un partido contra el Casademont Zaragoza / Francisco Calabuig

Salvadores disputó 103 partidos con el club y ostenta el récord de anotación individual de una jugadora en un partido con los 31 puntos logrados en las semifinales de la Supercopa LF Endesa de 2022. Además, también habrá reencuentro con Joy Adams, que formó parte del primer equipo taronja entre 2018 y 2020, disputando 65 partidos oficiales.

Lointek Gernika, un proyecto renovado y peligroso

El conjunto dirigido por Lucas Fernández ha iniciado la temporada con la ambición de dar un paso adelante en la LF Endesa. Actualmente ocupa la 11ª posición con un balance de 5-8. Tras encadenar tres derrotas consecutivas, las vascas recuperaron sensaciones con una victoria en el derbi ante IDK, un triunfo que les ha dado confianza antes de visitar Valencia. Además, en EuroCup Women han logrado clasificarse para la ronda de dieciseisavos de final.

Gernika ha acometido una profunda renovación de plantilla, manteniendo solo a Ane Olaeta y Laura Westerik respecto al curso anterior. Entre las incorporaciones destacan nombres de peso como Ángela Salvadores, Joy Adams, la serbia Masa Jankovic, la alemana Sarah Polleros o la joven Emily Bessoir.

Un partido clave para seguir creciendo

Con la clasificación apretada, las bajas condicionando la rotación y un rival reforzado anímicamente, Valencia Basket afronta una previa exigente en la LF Endesa. El fortín del Roig Arena y el dominio histórico ante Lointek Gernika serán argumentos a los que aferrarse para sumar un triunfo vital para consolidar la candidatura taronja a todo esta temporada.