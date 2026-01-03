El rodillo 'taronja' quiere dar el primer festival del año en el Roig Arena ante el Manresa

El Valencia Basket masculino jugará por primera vez ante su afición en 2026, cerrando la primera semana de tres partidos consecutivos este domingo, 4 de enero (19:00h, Roig Arena, DAZN), contra el Baxi Manresa en la jornada 14 de la Liga acb Endesa. Tras imponerse el viernes en Bilbao, el conjunto valenciano buscará prolongar las buenas sensaciones de una segunda mitad de récord y mantener la racha positiva que ha consolidado frente a su afición.

El rival, que llega con dos victorias en sus últimos tres partidos, se caracteriza por un juego rápido, su capacidad de asistir y por ser el equipo que más pérdidas provoca a sus rivales en toda la competición nacional. En caso de triunfo, Valencia Basket certificaría, por méritos deportivos, una plaza en la Copa del Rey, torneo para el que ya está clasificado como anfitrión, y con cuatro partidos por delante tratará de posicionarse como cabeza de serie. El entrenador, Pedro Martínez, contará con toda su plantilla disponible. Actualmente, el conjunto 'taronja' ocupan la segunda posición de la Liga Endesa con un balance de 10-2, pendiente de su partido aplazado frente al Casademont Zaragoza el 12 de enero.

El conjunto catalán afronta también su tercer encuentro de la semana tras caer en Jerusalén por EuroCup y perder en la última jugada frente al Bàsquet Girona (95-97), aunque antes había logrado dos victorias como visitante ante Burgos y Zaragoza, que lo sitúan en la decimotercera posición con 5-8. La rápida reacción del equipo en el mercado, tras las lesiones de sus bases Benítez y Dani Pérez, permitió reforzarse con Eli Brooks, que se ha mostrado muy efectivo en tiro, y con Ferran Bassas, que firmó dobles figuras en puntos y asistencias en sus primeros partidos. Se suman a la mejor versión de Retin Obasohan (26 de valoración en el último partido), Louis Olinde y Álex Reyes, así como Agustín Ubal, consolidando un equipo en alza.

Sergio De Larrea: "Será un partido muy difícil, con mucha velocidad"

El base de Valencia Basket, Sergio De Larrea, analizaba en la previa lo que le espera al equipo ante el Manresa: "Es un equipo que juega mucho como nosotros, es muy rápido y nos vamos a encontrar un partido muy difícil y sobre todo con mucha velocidad, con muchas posesiones, así que tenemos que estar preparados para ello". El base cree que es clave que acierten en la conducción y cuidado de la pelota para evitar concesiones al conjunto catalán. "Podemos aceptar ciertas pérdidas porque jugamos rápido, pero tenemos que estar preparados para jugar con nuestro ritmo, pero cuidando el balón", valora.

Cierra la primera semana de triple partido

El Valencia Basket llega con el respaldo de su público para finalizar una semana intensa que comenzó con la victoria frente al Partizan Mozzart Bet Belgrade (86-73) en el Roig Arena el martes 30 de diciembre y continuó con la contundente victoria en Bilbao (116-72). Tras el partido del domingo, el equipo seguirá jugando cada dos días: visitará al Crvena Zvezda en EuroLeague (martes 6 de enero, 20:00h), recibirá al AS Monaco (jueves 8, 20:30h), jugará ante Unicaja en la Liga Endesa (sábado 10, 18:30h) y cerrará la serie con el partido aplazado ante Casademont Zaragoza (lunes 12, 20:30h).

Historial favorable ante Manresa

El equipo 'taronja' ha dominado a Baxi Manresa como local, ganando 26 de los 32 enfrentamientos y acumulando trece victorias consecutivas en Valencia. La última derrota del equipo catalán en el Roig Arena data de la temporada 2008/09.

Ritmo y asistencias, claves del choque

El duelo enfrenta a dos equipos de juego rápido: Valencia Basket lidera la Liga Endesa en asistencias (20,92 por partido) y porcentaje de canastas asistidas (59 %), mientras que Baxi Manresa se ubica cuarto en ambas categorías. Valencia Basket probará su capacidad ofensiva ante la defensa manresana, séptima en eficiencia defensiva y líder en provocar pérdidas (17% de las posesiones de sus rivales). Además, el Baxi Manresa destaca por su anotación en segundas oportunidades, a pesar de situarse en la mitad de la tabla en rebote ofensivo.

Brooks y Bassas, claves en Manresa

Con las lesiones de sus bases, Baxi Manresa reaccionó rápidamente incorporando a Eli Brooks y Ferran Bassas. Brooks, ex jugador destacado de la Bundesliga alemana, promedia 11 puntos y 3,7 asistencias, mientras que Bassas suma dobles figuras en puntos y asistencias. La llegada de Bassas consolida a tres jugadores del equipo catalán entre los cinco que más porcentaje de asistencias reparten: Benítez (42%), Bassas (41%) y Pérez (40%).

Estos son los 'rosters' con los que ambos equipos se medirán esta tarde en el Roig Arena:

Plantilla disponible del VBC para el choque ante el Baxi de este domingo / VBC