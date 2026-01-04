Los descartes de Pedro Martínez contra el Baxi Manresa

El Valencia Basket afronta su primer partido del año en el Roig Arena en uno de sus mejores momentos de la temporada y con la plantilla al completo, por lo que una vez más, Pedro Martínez se ve obligado a hacer tres descartes para medirse al Baxi Manresa.

Tras una semana con tres partidos en la que se midieron en Euroliga al Partizán de Belgrado y en la Liga Endesa al Surne Bilbao a domicilio, Pedro Martínez ha optado por dar descanso a Darius Thompson, Kameron Taylor y Yankuba Sima.

Semanas de tres partidos

Y es que además del cansancio acumulado, el técnico tiene en cuenta que se trata de la primera de las cuatro semanas seguidas con tres partidos, por lo que repartir los descansos puede ser clave en las próximas semanas, en la cuenta atrás hacia la Copa del Rey, de la que serán anfitriones este año y también en 2027.

Braxton Key, uno de los 12 elegidos por Pedro Martínez para medirse al Manresa. / M. A. Polo / VBC

Los 12 elegidos

Por tanto, los doce jugadores que disputarán este domingo el partido ante el Baxi Manresa en València son: Brancou Badio, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Matt Costello e Isaac Nogués.