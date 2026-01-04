Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Valencia Basket - Lointek Gernika Bizkaia para abrir el 2026

Las de Rubén Burgos buscan mejorar la dinámica de resultados con la que cerraron el 2025 con la ayuda del Roig Arena

Valencia Basket en el partido frente a Casademont

Valencia Basket en el partido frente a Casademont / SD

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Valencia Basket se da cita con Lointek Gernika Bizkaia en el Roig Arena en un partido clave para medir el 'reset' que ha podido hacer el equipo después de los malos resultados con los que acabó el año y para seguir soñando con aspirar a todo.

