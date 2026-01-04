DIRECTO | Valencia Basket - Lointek Gernika Bizkaia para abrir el 2026

Valencia Basket se da cita con Lointek Gernika Bizkaia en el Roig Arena en un partido clave para medir el 'reset' que ha podido hacer el equipo después de los malos resultados con los que acabó el año y para seguir soñando con aspirar a todo.

Triple de Lointek como respuesta para poner fin a su sequía anotadora que ya sobrepasaba los cinco minutos. Acto seguido recortan a cinco la distancia (28-23).

¡¡¡TRIIIIIIIPLE!!! ¡Llegó por fin de tres! Coffey, que estaba siendo de las mejores sobre la pista, la 'clava' para ensanchar la renta (28-18). Parcial de 14-0.

Empieza a desperezarse Valencia Basket, que amplía su renta con las canastas de Coffey y de Lokovic. El equipo sigue negado en el tiro de tres, pero la intensidad defensiva y la velocidad en las transiciones le está sirviendo para despegar (24-18).

Buena salida de Valencia Basket al segundo cuarto con tres canastas en dos minutos para firmar un parcial de 6-0, remontar el partido y obligar al entrenador rival a pararlo. (20-18)

Fin al primer cuarto. Cuatro abajo Valencia Basket (14-18) en un partido que ha empezado muy acelerado y con muy poca precisión en el tiro. El encuentro está reñido, pero el conjunto visitante parece haber aterriazdo en el partido con las ideas más claras.

Gernika no permite a Valencia Basket venirse arriba, reacciona con una doble canasta (14-16) y fuerza la precipitación valenciana.

¡Reacciona Valencia Basket! Buenos minutos del conjunto taronja para remontar por mediación de Awa Fam (14-12).

Consumida la primera mitad del primer cuarto, le está costando entrar en el partido a Valencia Basket, con constantes imprecisiones a la hora de buscar recortar distancias. Lekovic desde el tiro libre pone el 8-12.

Máxima ventaja visitante. Anota Lointek el 6-10 y lo para Rubén Burgos. Buen nivel de Ánegela Salvadores sobre la pista.