Pedro Martínez: "Que el equipo sea coral nos hace fuertes e imprevisibles"

Pedro Martínez pudo celebrar una nueva victoria en un Roig Arena que solo ha visto perder a los taronja en una ocasión y a puerta cerrada y que va en volandas tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, en la que están a un triunfo del Real Madrid, con un partido menos. Eso sí, lo que más le gustó es ver la respuesta del equipo en un partido en el que faltaban por rotación jugadores del nivel de Darius Thompson, Kameron Taylor y Yankuba Sima.

Clave de la victoria

Nos hemos tenido que esforzar mucho para que estuviera relativamente controlado, el Manresa es un muy buen equipo, pero hemos estado serios, hemos estado concentrados en defensa, hemos corrido bien y les hemos castigado, hemos estado bien en el rebote. Hemos hecho muchas cosas bien para que el partido esté controlado. En principio da un poco igual quien juegue, al menos ese es mi sueño, que todos aporten y esto ha salido muy bien, todos suman y están preparados para sumar. Los jugadores que se han quedado fuera eran muy importantes pero otros también, confiamos en todos, nos permite dar descanso a jugadores con muchos minutos y seguir en la línea del equipo.

Los jugadores del Valencia Basket, tras la victoria ante el Baxi Manresa. / JM López

Minutos repartidos

Siempre intentamos que los minutos estén muy repartidos, queremos convencerles, el tiempo en la pista es muy limitado, hay que jugar con intensidad, ser proactivos, en la pista no se descansa, solo en el banquillo, esta es la idea clave y normalmente pocos pasan de 20 minutos.

Equipo coral

Queremos que el equipo sea coral, que unos días destaquen unos y otros días otros, nos da fortaleza y nos hace ser imprevisibles, es lo bueno de tener un equipo con tanta calidad, todos pueden aportar y tienen la mentalidad buena de equipo. Valoramos mucho lo que hacen, ahora lo que que tienen que hacer es descansar, no no quejamos de eso, somos afortunados, hay que aprovechar el tiempo, competir.

Calendario

Ahora viene una de las semanas más difíciles del año, el Estrella Roja allí, el Mónaco en casa, el Unicaja, viene una semana muy bonita y nos gusta, así nos probamos.

Euforia controlada

Hace poco al Andorra le ganamos de milagro, nadie cree que sea fácil, sabemos lo que nos cuesta ganar y no ha sido un partido de guante blanco, el Manresa en el último cuarto del último partido jugaron muy duro en su campo, han pagado el esfuerzo y no nos han podido seguir, somos conscientes de lo que cuesta hacer las cosas como las hacemos y somos tremendamente respetuosos con todos los rivales y por eso nos preparamos bien partidos como los de hoy. Yo no he tenido la sensación de que los jugadores pensaran que se podía ganar con la gorra, dentro del equipo ni nos sentimos invencibles ni pensamos que ganaremos todos los partidos, cuando perdamos intentaremos analizar qué podemos hacer mejor, quien sea bobo y piense que somos lo que no somos, sabemos lo que cuesta y lo que tenemos que hacer es no bajar el nivel, concentrarnos, tener buena comunicación, entrenar y mejorar y no pensar mucho más allá. Solo pensamos en esta semana porque hay tres partidos, pero no pensamos más allá. Tenemos experiencia para saber lo que cuestan las cosas.