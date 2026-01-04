El Valencia BC no frena y ya tiene a tiro al Real Madrid

El Valencia Basket es líder de la Euroliga y, si no falla hasta su partido aplazado ante el Casademont Zaragoza del 12 de enero, puede ponerse también al frente de la Liga Endesa tras su arrolladora victoria de este domingo ante el Baxi Manresa (103-76) y la derrota del Real Madrid ante el Barcelona, por lo que el liderato está a solo un triunfo, con un partido menos que los de Sergio Scariolo.

Una situación idílica tras un nuevo partidazo de los taronja que pudo ser el regalo anticipado de Reyes para una afición rendida a los suyos y que está disfrutando como nunca de un equipo que no parece tener límites, ni en España ni en Europa.

Con todos los jugadores disponibles, Pedro Martínez tuvo que hacer tres descartes de nuevo y optó por dar descanso a Darius Thompson, Kameron Taylor y Yankuba Sima. Sin ellos, formaron el quinteto inicial Jean Montero, Omari Moore, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Neal Sako.

En poco más de 10 segundos, el Valencia Basket ya se había puesto por delante tras una canasta rápida de Pradilla con asistencia de Moore, pero un Manresa especialmente inspirado desde el 6,75 y liderado por Reyes y Steinbergs, cogía el mando del partido para poner el 6-11, con Montero sumando tras las dos primeras canastas de Pradilla.

Como es habitual, Pedro Martínez no tardaba en mover el banquillo y antes del ecuador ya había cambiado el quinteto al completo, buscando reparto de minutos, mantener la máxima intensidad y encontrar soluciones que llegaban más en la zona que el tiro exterior, con un 0 de 5 en triples que rompió López-Arostegui.

De Larrea y Costello, en el partido ante el Baxi Manresa / JM López

Casi nueve minutos para anotar el primer triple y cuatro en poco más de un minuto, ya que tras un sorprendente quíntuple cambio a 1:19 del final del primer cuarto, aún hubo tiempo para que Costello primero y Montero después, en dos ocasiones, sumaran desde el 6,75 para poner el 30-22 al final del primer cuarto.

De un 0-10 a un 17-4

Pradilla, Costello y un Moore que puso en pie a la afición tras un espectacular mate a una mano permitieron aumentar diferencias pese a que Reyes y Olinde recortaron al principio la desventaja visitante, en unos buenos minutos de Nogués en pista, el único que no había jugado en el primer período.

Pero el 39-28 se reducía en un visto y no visto con un sorprendente parcial de 0-10 que obligaba a Pedro Martínez a parar el partido a 4:53 del descanso tras dos triples de Gerard Fernández y Steinbergs y la primera canasta de un Pierre Oriola que fue recibido con aplausos minutos antes en la presentación de los jugadores, en recuerdo a su etapa de taronja en la que ganó la Liga con Pedro Martínez.

Omari Moore, protagonista de algunas de las acciones más espectaculares. / JM López

Un tiempo muerto que cambió de nuevo la dinámica del partido, con Reuvers y Pradilla haciendo daño bajo el aro y Montero, Puerto, Moore y De Larrea devolviendo un parcial de 17-4 antes del descanso., al que se llegó con un 56-42.

Partido roto tras el descanso

Agustín Ubal, sin protagonismo en la primera parte, intentaba volver a meter a su equipo en el partido con ocho puntos seguidos, seis de ellos desde el triple, pero Puerto respondía desde el 6,75 antes de que Pradilla volviera a asumir la responsabilidad ofensiva para liderar un nuevo estirón, con puntos bajo el aro, en el tiro exterior y asistiendo a Sako para que anotara un 2+1 entre aplausos de la afición. El maño sumaba ya 17 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 21 de valoración, con más de 15 minutos por jugar.

Un Sako con más confianza, De Larrea y López-Arostegui entrando a canasta tras un robo, cerraban un parcial de 14-0 que rompía el partido con un 75-52 que llevaba a Diego Ocampo a parar el duelo. Los visitantes recuperaban algo de confianza y en la vuelta a la pista, de Nuevo Ubal y Bassas lideraban un parcial de 6-0 que llevaba a Pedro Martínez a pedir también un tiempo a 1:20 del final del tercer cuarto, con 76-60 en el marcador.

Moore anotaba de nuevo pero Golden y Bassas daban algo de esperanzas al Manresa desde el tiro libre, con un 78-63 a falta de diez minutos por jugar. Del +23 se había pasado al +15, pero no daba la sensación de que la victoria fuera a peligrar.

Último cuarto de fiesta

Y menos cuando Pradilla y Reuvers, con un triple, abrían el último cuarto devolviendo el +22 al marcador, tras el momento más emotivo de la noche con la ya tradicional lluvia solidaria de 'Pams', lanzados a la pista desde la grada.

El partido estaba ya en el bolsillo, pero dos discutidas faltas señaladas a Pradilla y la técnica a Pedro Martínez tras la primera de ellas calentaban el ambiente en un partido que los taronja tenían controlado pese al goteo de puntos del Manresa, con muchos de ellos desde el tiro libre.

Los triples de Puerto y De Larrea y las últimas canastas de Sako y Key pusieron la guinda a un partido en el que los taronja volvieron a pasar la barrera de los 100 puntos (103-76), con Pradilla como jugador más valorado y con De Larrea, Moore y Montero siendo claves también con un juego coral pese a la ausencia de algunos de los jugadores claves, descartados por rotación. Y el jueves, otro reto mayúsculo ante el Estrella Roja en la Euroliga.