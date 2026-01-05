El Valencia Basket visita este martes al histórico Estrella Roja de Belgrado. Los serbios se encuentran en mitad de tabla de la Euroliga tras imponerse por 22 puntos de ventaja al Anadolu Efes (65-87). Los de Pedro Martínez, por su parte, viajan con la misión de ganar el partido y tratar de mantener el liderato de la competición ante un cuadro duro de roer y contra el que sufrieron de lo lindo para imponerse en el Roig Arena (76-73) en noviembre.

Tres ex del Valencia Basket en el Estrella Roja

El equipo rival está dirigido por Sasa Obradovic, que tiene una plantilla poderosa con varios exjugadores taronja. Y no hay mayor prueba de ello que analizar sus registros. Jasiel Rivero, eso sí, todavía no se ha recuperado completamente de su fractura del metatarsiano en el pie, mientras que Nikola Kalinic y Semi Ojeleye tendrán la firme intención de reafirmarse ante el que también fue su equipo.

Nikola Kalinic y Justin Anderson, en el Barça - Estrella Roja. / Valentí Enrich

Jordan Nwora y los peligros del rival

La grave lesión que sufrió Rivero lastró el poder del equipo en la pintura, pero igual de problemático resultó la baja de Tyson Carter, quien promediaba hasta entonces casi 15 puntos por encuentro. Una embolia pulmonar bilateral le dejó fuera de combate el pasado mes de octubre y ahora mismo el ex de Unicaja sigue sin fecha de regreso. Quien no ha dejado de anotar en Euroliga hasta liderar al equipo con 17,5 puntos de media es el estadounidense Jordan Nwora. Tras el '4' aparecen Moneke (14,4 puntos y 7,7 rebotes), Miller (13,8 puntos y 6,6 asistencias) y Butler (12,7 puntos).

Horario y dónde ver el Estrella Roja - Valencia Basket de la Euroliga en directo

El duelo del Belgrado Arena medirá a dos contrincantes de mucho peso este martes 6 de enero a partir de las 20 horas y se podrá ver en directo en Movistar Plus+.

Historial de enfrentamientos

Son doce las veces en que ambos equipos se han visto las caras en la Euroliga, mostrando una histórica superioridad serbia (9-3) que ha sido reducida esta década en la que el cuadro taronja ha ganado en tres ocasiones, aunque siempre como local. Ahora le toca a los de Pedro Martínez estrenarse como visitante. Estos son los últimos seis encuentros disputados entre Estrella Roja y Valencia Basket: