Un rival del Valencia Basket ficha a una exestrella taronja por sorpresa

El Valencia Basket va como un tiro. El conjunto taronja lidera la Euroliga después de una jornada en la que se impusieron al Partizan a la vez que el Hapoel Tel Aviv perdió en casa frente al Zalgiris Kaunas, en ambos casos por 13 puntos de diferencia. Este lunes toca visitar el Aleksandar Nikolic Hall para medirse ante el Estrella Roja en una nueva defensa de liderato. Con todo esto, el vigente campeón de la Euroliga es el Fenerbahçe, actualmente tercero en la tabla con un partido menos que en caso de convertir en victoria, supondría un triple empate en la cima.

Con la firme intención de lograr su objetivo, el Fenerbahçe ha decidido incorporar otra estrella a su equipo. Se trata de Nando de Colo, segundo máximo anotador en la historia de la Euroliga. A sus 38 años, el exterior francés abandona un Asvel Villeurbanne al que no le salen las cosas en la Euroliga. Sin embargo, el veterano jugador promedia 13,6 puntos, 4,7 asistencias y 2,1 rebotes para 17,8 de valoración por encuentro en la Euroliga, lo que le hace un refuerzo de lujo para un equipo ya de por sí aspirante a todo.

El exjugador taronja llego entonces a la Fonteta en 2009, siendo un joven prometedor. Permaneció hasta 2012, momento en el que dio el salto a la NBA de la mano de los Spurs y desde entonces fue sentando cátedra con Toronto Raptors o CSKA de Moscú antes de firmar por el Fenerbahçe y marcharse al ASVEL para regresar este mismo mes de enero. El equipo francés anunció en un comunicado que De Colo "estaba deseoso de aprovechar esta oportunidad", por lo que la dirección del Asvel decidió no oponerse, "respetando" los deseos del jugador, a la vez que agradeció su "integridad y profesionalismo a lo largo de estos años". Dicho y hecho, maletas preparadas y vuelta a Turquía.

El Valencia Basket se reencontró con Nando de Colo / Euroliga

Segundo fichaje del Fenerbahçe para su asalto a la Euroliga

Con todo esto, el veterano base se convierte en el segundo fichaje del Fenerbahçe en este 2026, después de oficializar esta primera semana de año la llegada del pívot gabonés Chris Silva.