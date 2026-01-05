Así fue la última exhibición de Jaime Pradilla, el mejor taronja en la Liga Endesa

Jaime Pradilla se ha consagrado ya como uno de los jugadores más importantes del Valencia BC en un año en el que no solo ha mejorado notablemente sus estadísticas de años anteriores, sino que lidera actualmente el ranking de valoración de los jugadores taronja en la Liga Endesa, con 16,8 créditos de media.

Un crecimiento que parece no tener límites y que le permite protagonizar partidos como el del pasado domingo ante el Baxi Manresa en el Roig Arena, donde volvió a ser clave con 21 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 25 de valoración en poco más de 18 minutos.

Solo Kameron Taylor, ausente ante el Manresa, y Jean Montero, con 15,3 y 14,9 créditos de valoración media, se acercan al rendimiento del aragonés en la Liga Endesa, en la que además es el jugador taronja que más veces ha salido en el quinteto inicial, en 10 de sus 13 partidos jugados hasta la fecha.

Sus mejores números de taronja

La explosión definitiva de Jaime Pradilla se ha dejado notar de forma muy gráfica en sus estadísticas, promediando más puntos, asistencias y valoración que en cualquiera de sus cinco años anteriores en el Valencia Basket. De los 7,5 puntos de media de su segunda temporada en València o los 7,4 del año pasado, ha subido hasta los 11 puntos de media en la actual. Además, ha subido de 1,6 a 2,5 asistencias por partido, mientras que en valoración ha pasado del 11,8 de la temporada pasada a los 16,8 créditos de la actual.

Jaime Pradilla, junto a Omari Moore y Jean Montero en el partido ante el Baxi Manresa. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Presente en todos los partidos

Al gran rendimiento de Pradilla le ha acompañado también el físico, ya que no ha tenido lesión alguna esta temporada y ha podido jugar todos los partidos tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, algo que solo ha logrado también hasta la fecha Nate Reuvers. De momento, Pedro Martínez no ha considerado necesario darle descanso pese a lo cargado del calendario, consciente de su buen estado de forma, de su rendimiento y también condicionado por las situaciones puntuales de ausencias de otros jugadores interiores que hacían más necesaria su presencia y la de Reuvers.