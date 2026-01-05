El Valencia BC evita el descenso y jugará la repesca en Burgos

La nueva Liga U de equipos sub-22 que arrancó esta temporada concluyó este fin de semana su primera fase y lo hizo con un partido de máxima tensión entre el Valencia Basket y el Unicaja en La Fonteta, ya que ambos necesitaban ganar para evitar el descenso directo al Grupo B y seguir con opciones de estar entre los ocho mejores filiales del país en la segunda fase de la competición.

Los taronja hicieron valer el factor pista y se impusieron a los andaluces por 84-75, en un partido en el que brillaron especialmente Guillem Tazo, Ilan Laville y Jorge Carot. El primero de ellos con 14 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 4 recuperaciones y 23 de valoración; el segundo con 22 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 2 recuperaciones y 21 créditos; y el tercero, con 10 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y una valoración de 17.

Cruce a partido único

Con esta victoria, el Valencia Basket logró evitar el descenso directo y acabar séptimo del Grupo A, por lo que ahora deberá jugar una repesca ante el segundo clasificado del Grupo B para intentarse mantenerse entre los ocho mejores equipos de la competición. Un cruce que le llevará a Burgos para jugarse a partido único este viernes a partir de las 19:00 el primer gran objetivo de la temporada, en un partido que se podrá ver en directo por Teledeporte.

El Gran Canaria, por su parte, asciende al Grupo A tras quedar primero en el B y ocupará el lugar del Unicaja en la segunda fase de la competición. Los taronja, además, no serán el único equipo del Grupo A en tener que jugar la Fase previa, ya que el Baxi Manresa (6º) también deberá defender su plaza a partido único ante el UCAM Murcia, que fue tercero en el Grupo B.

Partido entre los filiales del Valencia Basket y el Unicaja en La Fonteta. / Isaac Ferrera

Segunda fase y Fase final

Los de Gonzalo Muinelo volverán a jugar así un partido a cara o cruz para intentar mantenerse en el Grupo A en una segunfa fase que se disputará del 16 de enero y el 19 de abril y en la que coincidirían con Barça Atlètic, Real Madrid, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Joventut, Gran Canaria y el vencedor del Baxi Manresa - UCAM Murcia. En caso de bajar al Grupo B, le esperarían el perdedor de la otra repesca junto a Bilbao Basket, Bàsquet Girona, Amara Lleida y Stellantis & You Granada.

En la Fase final, Los cuatro primeros del Grupo A avanzarán a la Final a 6, y las últimas dos plazas saldrán de un Play-In de nuevo a partido único que mediría al 5º y 6º del Grupo A contra el 2º y 1º del Grupo B, respectivamente. La Final a 6 se disputará entre el 15 y 17 de mayo, en busca del primer campeón de la nueva competición de filiales.