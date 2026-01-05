El Valencia BC empieza la defensa del liderato en Belgrado

La segunda vuelta de la Euroliga arranca este martes con el Valencia Basket en lo alto de la clasificación y con su primera defensa del liderato en un pabellón de Belgrado en el que no han ganado nunca en la máxima competición europea. Un reto mayúsculo para los de Pedro Martínez en una semana en la que, tras medirse al Estrella Roja, han de jugar otros dos partidos de máximo nivel, el jueves ante el Mónaco y el sábado contra el Unicaja, ambos en el Roig Arena.

Pero es tal la igualdad en lo alto de la clasificación de la Euroliga, que incluso podría no ser suficiente una victoria para mantener el liderato, ya que están empatados con el Hapoel Tel Aviv y solo están separados por un punto en el average general, de ahí que en caso de ganar ambos sus respectivos encuentros ante el Estrella Roja y el Dubai Basketball, la diferencia en el marcador decidiría el liderato provisional el término de la jornada. Una cuestión menor a estas alturas de la temporada y que quedaría en un segundo plano si los taronja logran prolongar su buena racha y ganar en una de las pistas más difíciles de Europa.

De hecho, solo el propio Valencia Basket (9-1) y el Real Madrid (8-1) mejoran el balance de 8-2 que presenta el conjunto rojiblanco en casa, haciendo del Aleksandar Nikolic Hall un fortín para los de Sasa Obradovic.

Darius Thompson, disponible de nuevo tras descansar en el partido ante el Baxi Manresa. / Miguel Ángel Montesinos

Cambios y descansos

Los taronja, eso sí, llegan con la confianza de su buen momento de forma y habiendo ganado ya a este equipo en la primera vuelta en el Roig Arena, aunque hubo que sufrir hasta el final en un partido en el que los serbios llegaron a tener un último lanzamiento para forzar la prórroga. Respecto a aquel encuentro, el conjunto rojiblanco recupera a Devonte Graham y Ebuka Izundu, ausentes en ese choque por lesión, pero pierde a Uros Plavsic. Mientras, Pedro Martínez no cuenta con ninguna baja por lesión.

Kameron Taylor, decisivo en el partido de la primera vuelta de la Euroliga ante el Estrella Roja. / Miguel Ángel Montesinos

En esta ocasión, el Estrella Roja también ha comenzado el 2026 con dos victorias. La primera un contundente triunfo en la pista del Anadolu Efes Istanbul por 65-87 que le permite asentarse en la mitad alta de la tabla con un balance de 11-8 para ocupar la novena posición antes de este partido. Y el domingo, en la pista del Perspektiva Ilirija por 74-91 en un partido en el que el entrenador Sasa Obradovic pudo darle descanso a jugadores importantes como Jared Butler o el extaronja Semi Ojeleye. Algo que hizo también Pedro Martínez ante el Manresa, con Kameron Taylor, Darius Thompson y Yankuba Sima sin entrar en la convocatoria.

Entre las mejores defensas

El partido enfrenta a dos de las mejores defensas de la competición (los serbios son la segunda mejor eficiencia defensiva con 1,10 puntos encajados por posesión y los valencianos la tercera con 1,11) en un choque entre un Valencia Basket que es el que más triples mete y un rival que es el que más baja el porcentaje de acierto de sus rivales desde detrás del arco.

Sako analiza el partido

Tras el partido del pasado domingo en el que Neal Sako sumó 10 puntos y 2 rebotes, el francés destacó del próximo partido de Euroliga que “sabemos que ganar en el campo del Crvena Zvezda es muy difícil. Es un equipo con mucho talento, que juega muy físico. Vamos a intentar dar nuestro máximo para competir y esperamos tener nuestra opción de poder ganar. Este ritmo de partidos es nuevo para muchos jugadores en el equipo. En enero tenemos doce partidos, eso sí que es nuevo para todos, pero somos muchos jugadores y pienso que vamos a estar bien”.

Moneke-Nwora, dupla temible

Solo hay dos equipos que tengan a dos jugadores entre los diez más valorados de la Euroliga. Y el Estrella Roja es uno de ellos. El ala-pívot Chima Moneke es el cuarto jugador con mejor valoración del torneo (19,7 créditos) con una tarjeta de 14,4 puntos siendo el décimo que más canastas de dos mete (4,3) y el sexto que más tiros libres encesta (4,5) siendo el que más veces va a la línea de personal (5,9). El nigeriano es segundo en rebotes totales (7,7) y el mejor reboteador defensivo del torneo (5,5), a lo que añade 1,9 asistencias y ser el séptimo en faltas recibidas (4,5). El escolta Jordan Nwora es el noveno jugador más valorado de la competición (18,3) siendo el séptimo máximo anotador (17,5 puntos) con la novena mejor marca en canastas de dos (4,4) y un interesante 37,1% en triples. Es el quinto mejor reboteador defensivo (4,2) para un total de 4,7 rebotes y tercero en recuperaciones (1,5), además de repartir 1,4 asistencias y recibir 3,8 faltas por partido.