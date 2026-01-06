La cedida Alicia Flórez examina la recuperación del Valencia Basket

El Valencia Basket afronta la última jornada de la primera vuelta con parte de los deberes hechos al estar ya clasificado como cabeza de serie para la Copa de la Reina, pero con la necesidad de consolidar su recuperación después de algunas dolorosas derrotas. De ahí que, tras la última contundente victoria ante el Lointek Gernika (87-53), las de Rubén Burgos afronten el partido de este miércoles con la máxima tensión para evitar verse sorrendidas ante un rival en el que está destacando la cedida Alicia Flórez.

La leonesa, de hecho, es la española más valorada de la competición con 16,21 créditos de media y la octava mejor en el ranking total, en una muestra de que será una de las grandes amenazas para las de Rubén Burgos, que promedia también 11,6 puntos, 6 rebotes, 5,4 asistencias y 2 robos.

Sin embargo, la taronja no será la única gran preocupación para las de Rubén Burgos, ya que se medirán también a la pívot estadounidense de 1,98 Lydia Giomi, quien promedia 16,3 puntos, 7,9 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 18,1 de valoración por partido. También estará otra extaronja como la valenciana Elba Garfella, que se formó en L’Alqueria del Basket y en 2022 debutó con el primer equipo, inscribiendo su nombre en el Mur dels Somnis.

Tres bajas en el Valencia BC

Pero por si no fuera poca la dificultad de medirse a domicilio a un equipo que aún se juega entrar entre las cuatro primeras y ser cabeza de serie en la Copa, Rubén Burgos también contará con tres bajas muy importantes por lesión o enfermedad: Raquel Carrera, Leticia Romero y Cristina Ouviña.

La interior gallega sigue sin superar sus problemas en la rodilla izquierda, Leticia Romero tampoco estará disponible por una lesión muscular en el sóleo y Cristina Ouviña vuelve a ser baja al seguir con el proceso gripal que le impidió jugar el último encuentro. Sin ellas, completa la plantilla la jugadora joven Paula Saravia.

Análisis de Rubén Burgos

El técnico taronja tiene clara la dificultad del rival y destaca que "somos conscientes de que, para acabar la primera vuelta, vamos a una cancha exigente, un equipo que está especialmente en forma y que ha hecho una muy buena primera vuelta, clasificada matemáticamente, para la Copa también y con opciones de ser cabeza de serie. Nosotras, obviamente, acabamos con muy buenas sensaciones el último partido frente a nuestra afición aquí en el Roig Arena y queremos dar continuidad a ese juego colectivo, a esa rotación, a la intensidad y la solidaridad que tuvimos con el número de asistencias, compartiendo el balón, pero sobre todo focalizadas en qué esfuerzos defensivos básicos hemos de mejorar contra un equipo que juega muy bien en transición, especialmente con ritmo alto, lideradas por nuestra jugadora, por Alicia Flórez, tanto en posición de base como de escolta, siendo el motor del equipo, tanto en anotación como en asistencias y en rebote".

Ben Abdelkader, en el anterior partido de LF Endesa ante el Lointek Gernika. / Eduardo Ripoll

Además, entre las claves para ganar en Lugo, añade Burgos que "hay que Incidir en eso, en el rebote, aspecto a mejorar de nuestro último partido. Es un equipo que va muy bien al rebote ofensivo, con 3 ó 4 jugadoras, tienen atleticismo y tienen deseo, así que hay que colapsar su contraataque, contener a las tiradoras de tres y controlar el rebote ofensivo, es en lo que nos vamos a focalizar, además de, como decía, potenciar nuestro juego de ataque y nuestra diversidad de amenazas, tenemos que sacarle rédito”.

Ben Andelkader pide mejorar el rebote

Por su parte, la belga Ben Abdelkader, destaca que "venimos de un buen partido en casa, ahora es verdad que nunca es fácil jugar fuera, creo que lo más importante es acabar esa primera ronda con una victoria. Creo que también hay muchas cosas que podemos mejorar, por ejemplo, el rebote, que no solo es una cosa de las pívots, creo que como pequeñas tenemos que ayudarlas también, pero sí, ir creciendo y seguir, y como he dicho, lo más importante es ir ahí y ganar el partido”.