Directo: Estrella Roja - Valencia Basket, la Euroliga en vivo

La segunda vuelta de la Euroliga arranca este martes con el Valencia Basket en lo alto de la clasificación y con su primera defensa del liderato en un pabellón de Belgrado en el que no han ganado nunca en la máxima competición europea. Un reto mayúsculo para los de Pedro Martínez en una semana en la que, tras medirse al Estrella Roja, han de jugar otros dos partidos de máximo nivel , el jueves ante el Mónaco y el sábado contra el Unicaja, ambos en el Roig Arena.

Pero es tal la igualdad en lo alto de la clasificación de la Euroliga, que incluso podría no ser suficiente una victoria para mantener el liderato, ya que están empatados con el Hapoel Tel Aviv y solo están separados por un punto en el average general, de ahí que en caso de ganar ambos sus respectivos encuentros ante el Estrella Roja y el Dubai Basketball, la diferencia en el marcador decidiría el liderato provisional el término de la jornada. Una cuestión menor a estas alturas de la temporada y que quedaría en un segundo plano si los taronja logran prolongar su buena racha y ganar en una de las pistas más difíciles de Europa.

Brancou Badio, en el partido contra el Dubai Basketball en el Roig Arena. / M. A. Polo / EFE

Cambios y descansos

Los taronja, eso sí, llegan con la confianza de su buen momento de forma y habiendo ganado ya a este equipo en la primera vuelta en el Roig Arena , aunque hubo que sufrir hasta el final en un partido en el que los serbios llegaron a tener un último lanzamiento para forzar la prórroga. Respecto a aquel encuentro, el conjunto rojiblanco recupera a Devonte Graham y Ebuka Izundu, ausentes en ese choque por lesión, pero pierde a Uros Plavsic. Mientras, Pedro Martínez no cuenta con ninguna baja por lesión.

En esta ocasión, el Estrella Roja también ha comenzado el 2026 con dos victorias. La primera un contundente triunfo en la pista del Anadolu Efes Istanbul por 65-87 que le permite asentarse en la mitad alta de la tabla con un balance de 11-8 para ocupar la novena posición antes de este partido. Y el domingo, en la pista del Perspektiva Ilirija por 74-91 en un partido en el que el entrenador Sasa Obradovic pudo darle descanso a jugadores importantes como Jared Butler o el extaronja Semi Ojeleye. Algo que hizo también Pedro Martínez ante el Manresa, con Kameron Taylor, Darius Thompson y Yankuba Sima sin entrar en la convocatoria .

Entre las mejores defensas

El partido enfrenta a dos de las mejores defensas de la competición (los serbios son la segunda mejor eficiencia defensiva con 1,10 puntos encajados por posesión y los valencianos la tercera con 1,11) en un choque entre un Valencia Basket que es el que más triples mete y un rival que es el que más baja el porcentaje de acierto de sus rivales desde detrás del arco.