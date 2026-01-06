Jean Montero lidera a un enorme Valencia Basket en un nuevo recital en Belgrado

Suma y sigue, el Valencia Basket sigue impresionando en este inicio de año tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga y tras las últimas exhibiciones ante Surne Bilbao y Baxi Manresa, los taronja dieron un golpe sobre la mesa en Europa, ganando por primera vez al Estrella Roja (89-106) en el Aleksandar Nikolic Hall en la máxima competición europea. Y todo en un partido que se complicó en el tercer cuarto, pero del que supo salir victorioso un equipo coral en el que también destacó por encima de todos un enorme Jean Montero, autor de 25 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 21 de valoración.

Pedro Martínez recuperaba a Darius Thompson y a Kameron Taylor tras darles descanso ante el Baxi Manresa y los metía de inicio en el quinteto junto a Brancou Badio, Jaime Pradilla y Neal Sako. Fuera de la convocatoria se quedaban esta vez Josep Puerto, Isaac Nogués y Yankuba Sima por segundo partido consecutivo.

En apenas 10 segundos, Badio abría el marcador desde el tiro libre, pero los puntos llegarían desde el 6,75 en los primeros minutos del partido, con Taylor y Badio respondiendo a uno de Kalinic y el propio Taylor sumando también tres con un 2+1. Dos acciones de Motiejunas y un triple de Butler permitían a los locales recuperar una mínima ventaja (11-10), pero dos acciones de Darius con una canasta suya y una asistencia sobre Sako, y los cambios del técnico taronja antes del ecuador del primer período, cambiaban el ritmo del partido.

Jaime Pradilla y Neal Sako, en una acción defensiva ante Moneke. / Estrella Roja

Los taronja hacían daño en la pintura con Key y Reuvers, pero era un inspirado Montero el que agrandaba la brecha con una acción individual, un triple y una canasta tras robo, para poner el 20-34 al final del primer cuarto, tras cuatro puntos finales de Badio. El acierto en el triple (4 de 6), la superioridad en el rebote y la capacidad para correr y anotar en transiciones daba alas al Valencia Basket en una de las pistas más difíciles de Europa.

Montero hurga en la herida local

El extaronja Semi Ojeleye abría un parcial de 6-2 en la vuelta a la pista, en el intento de los de Obradovic de volver al partido, pero las buenas defensas taronja y la desconexión de un Nikola Kalinic que recibía una técnica y se iba al banquillo con tres faltas a los 14 minutos (Moneke y Miller-Mcintyre ya llevaban dos también), abrían de nuevo un escenario propicio para que Montero siguiera hurgando en la herida local, anotando desde el tiro libre, desde el tiro libre y tras robo, con tres ya que acabaron en canasta.

Sergio de Larrea, defendiendo a Moneke en el partido de este martes en Belgrado. / Estrella Roja

El dominicano sumaba ya 15 puntos a 3:16 del descanso y ponía el 31-48. Una diferencia que lograron mantener hasta el paso por vestuarios (37-54) gracias al acierto de Badio, Taylor y de un Braxton Key que sumaba también bajo el aro tras rebote ofensivo. Los locales, muy erráticos desde el 6,75 (21%), no encontraban los puntos en ninguna de sus estrellas , con Moneke y Dos Santos como máximos anotadores con apenas 6 puntos.

Problemas con Moneke y Nwora

Todo parecía estar de cara, pero en apenas 1:05 minutos, Pedro Martínez se vio obligado a parar el partido tras un sorprendente parcial de 9-0, con dos triples de Nwora y un 2+1 de Moneke, atento también en defensa para recuperar un balón que acabó en triple.

Omari Moore, con 15 puntos y 4 asistencias en apenas 15 minutos en pista. / Estrella Roja

El tiempo muerto no cambiaba de inicio la inercia, con Nwora e Izundu ampliando el parcial de los locales hasta un 13-0. Pero con 50-54 y pese al momento crítico de los taronja, Badio logró romper la sangría con un triple que dio paso a otro parcial de 2-9, con el senegalés anotando también desde el 4,60 y con Pradilla y Montero poniendo el 50-63. Ahora era Obradovic quien necesitaba romper el ritmo parando el partido y lo lograba con un tiempo muerto que volvió a dar alas a Moneke y Nwora, imparable en este tercer cuarto con 17 puntos.

Los locales lograban acercarse a un inquietante 64-68 tras una pérdida que acabó en antideportiva de López-Arostegui. Pero un error de Nwora al pisar la línea cambió de nuevo la inercia, con los taronja encadenando un nuevo parcial de 0-9 para afrontar el último cuarto con una ventaja mucho más cómoda (64-77), con puntos de Key, Taylor y Moore, con cinco puntos del internacional por Macedonia del Norte.

Lección aprendida y recital final

Con diez minutos por jugar y el serio aviso del cuarto anterior, los taronja aprendían la lección y salían con la máxima intensidad y concentración, fuertes en defensa, recuperando balones y corriendo tras rebote para dispararse en el marcador hasta el +19 (67-86) que llevaba a Obradovic a parar el partido a 6:30 del final.

Un triple de ocho metros de Darius, una acción de Pradilla y las canastas de Taylor y Reuvers bajo el aro tras recuperar dos balones devolvían cierta tranquilidad al banquillo y a los decenas de aficionados taronja que se desplazaron desde València.

Butler y sobre todo Mcintyre desde el 6,75 intentaban devolver la fe a los locales, pero los taronja sumaban en cada ataque, con Reuvers, Moore y un increíble Jean Montero manteniendo diferencias y Pradilla y Darius sumándose a la fiesta final con dos nuevos triples para cerrar el partido con un espectacular 89-106. Otro gran pabellón europeo que asalta el Valencia Basket, en su primera victoria en el Aleksandar Nikolic Hall en la Euroliga, aunque no le vale para mantener el liderato, ya que se impusieron por 17 puntos, mientras que el Hapoel Tel Aviv ganó de 25 al Dubai Basketball. Y el jueves en casa, otro equipo top europeo como el Mónaco. Espectáculo asegurado.

Celebración de los jugadores del Valencia Basket tras ganar en Belgrado. / Djordje Kostic / Estrella Roja

Ficha técnica:

89.- Estrella Roja (20+17+27+25): Miller-Mcyntre (13), Butler (16), Kalinic (5), Moneke (15), Montejunas (4) -cinco titular- Graham (-), Davidovac (-), Dobric (-), Izundu (4), Nwora (22), Ojeleye (4) y Dos Santos (6).

106.- Valencia Basket (34+20+23+29): Thompson (8), Badio (15), Taylor (13), Pradilla (9), Sako (2) -cinco titular- Reuvers (6), De Larrea (-), López-Arostegui (3), Key (10), Montero (25), Moore (15) y Costello (-).

Árbitros: Difallah (FRA), Pastusiak (POL) y Udyanskyy (GB). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado ante unos 7.000 espectadores