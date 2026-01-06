Pedro Martínez: "No todo es ganar y jugar bien, hay que saber superar malos momentos"

Pedro Martínez se mostró orgulloso del trabajo hecho por su equipo en la cancha del Estrella Roja y además de la importante victoria lograda en la cancha serbia, valoró la forma de reponerse a los intentos de remontada protagonizados por el equipo local tras el descanso: "Eso significa mucho para nosotros como equipo. No todo es es ganar y jugar un buen baloncesto, es muy importante para nosotros saber superar y recuperarnos de esos malos momentos".

El técnico elogió el nivel de su rival algo que aún da más valor a la victoria taronja: "tienen un gran equipo y juegan un gran baloncesto".

Con los pies en la tierra

Pese a que el Valencia Basket se ha convertido en el 'equipo de moda' en la Euroliga, Pedro Martínez mantiene los pies en el suelo: "No ponemos el foco en el futuro, estamos centrados en el presente. Tenemos muchos jugadores que no tienen experiencia en esta competición. La Euroliga es muy dura, están los mejores equipos de Europa y además es una competición muy larga".

El técnico quiere evitar que su equipo caiga en una euforia peligrosa: "Estamos contentos por el momento en el que estamos pero sabemos que también vendrán malos momentos. Lo más importante es tener respuestas para superar esos malos momentos cuando lleguen".

Preguntado sobre la posibiliad de luchar por lo máximo en la competición y si ya da por hecha la clasificación para los playoff, el técnico catalán, se mostró prudente: "No creo que estemos aún muy cerca de los playoff, hay 18 equipos en la Liga Regular, respetamos a todos, sabemos perfectamente lo duro que es ganar partidos para nosotros y tenemos que seguir con la misma mentalidad, sin pensar en el futuro, queremos disfrutar el camino, competir bien, jugar bien".

Además, Pedro Martínez recordó la dificultad de compaginar Euroliga con la Liga Endesa:"Tambien tenemos que jugar la competición española que es muy exigente y en la que el nivel es muy alto". El técnico también evitó compararse con otros equipos de la Euroliga: "No me gusta compararme con otros, sino, pensar que tenemos un gran grupo, de jugadores con una gran mentalidad, tenemos nuestro particular estilo"con nuestras cosas buenas y malas".