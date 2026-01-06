El Roig Arena: epicentro del "mejor espectáculo deportivo de València"

El Valencia Basket manda en Europa, brilla en La Liga acb Endesa y ha convertido el Roig Arena en uno de los grandes escenarios deportivos de todo el continente. Mientras, los dos clubes de fútbol más representativos de la ciudad, Valencia CF y Levante UD sobreviven entre dudas, enfado social, especialmente en Mestalla, y la angustiosa lucha por no descender a Segunda, el adalid del baloncesto en el 'Cap i casal' vive un momento histórico que cautiva a la afición 'taronja' y hace visible la Senyera en el centro del mapa europeo.

"Europa vibra en el Roig Arena. El mejor espectáculo deportivo de València. ¿Te lo vas a perder?". Este eslogan con el que, a través de redes sociales como Facebook, el club promocionó a finales de año la venta de entradas para el maratón de partidos que se avecina en enero va más allá del marketing. Es la pura realidad que los hechos sostienen. Tras completarse la primera de las dos vueltas, el Valencia BC es líder de la Euroliga, y, después de 14 jornadas, segundo en la liga española, solo por detrás del Real Madrid. Además, con un partido por jugarse, los de Pedro Martínez están en disposición de igualar el balance de 12 victorias y dos derrotas del rival blanco.

Imagen promocional del club a finales de 2025 en redes sociales / Facebook

Los resultados, el juego vibrante y el ambiente generado en el nuevo pabellón han conformado un cóctel perfecto que ha llevado al equipo de baloncesto a una dimensión nunca vista antes. En este sentido, la inauguración en septiembre del Roig Arena, uno de los estadios más modernos y con mejores calidades en el Viejo Continente, marca un antes y un después. Con una asistencia media que supera los 12500 espectadores, el recinto es en sí mismo un aliciente extra para que el equipo lo sienta como un fortín a defender en cada encuentro. Y, a su vez, las victorias lo convierten en un reclamo en auge dentro del gran baloncesto continental.

Al paso dado en lo estructural, se suma necesariamente el avance en materia deportiva, originado la temporada pasada con el regreso al banquillo de Pedro Martínez, el elegido por los fans desde el título acb de 2017. Junto con Enric Carbonell, director general, y Luis Arbalejo, director deportivo, el 'coach' ha sido fundamental en la reconstrucción de un grupo capaz de plantar cara e imponerse a cualquier adversario jugando con valentía ofensiva y ritmo frenético. Jugadores como Darius Thompson, Kameron Taylor y Omari Moore se han unido con acierto en esta temporada a quienes ya marcaban la diferencia en la anterior: Jean Montero, Brancou Badio, Matt Costello... Una lista más amplia en nombres, pues una de las virtudes para mantener desde septiembre a enero el listón en lo más alto radica en la profundidad de plantilla.

Imagen desde uno de los fondos del nuevo Roig Arena / J. M. LÓPEZ

Un equipo que gana… y arrasa

Valencia Basket no solo vence; ofrece el "espectáculo" que promete al público. Las cifras hablan por sí solas. El triunfo ante el Surne Bilbao Basket (72-116) forma ya parte de la historia de la Liga Endesa. El pasado 2 de enero, el equipo firmó una segunda mitad demoledora con 79 puntos en apenas dos cuartos, nuevo récord de la competición en una sola parte. Una exhibición de ataque que simboliza el estado de forma del conjunto 'taronja'.

La afición, entregada, tiene motivos de sobra para disfrutar. A finales de septiembre, los de Pedro Martínez ya levantaron el primer título del curso, la Supercopa de España, tras imponerse a Unicaja de Málaga en una de las semifinales (87-93) y al todopoderoso Madrid en la final (94-98). Fue el primer gran aviso de lo que estaba por venir.

Víctimas de lujo en casa y fuera

El Roig Arena ha sido testigo en lo que va de curso de victorias de enorme prestigio ante rivales de gran nombre del baloncesto europeo. Por ejemplo, Barcelona (93-81), Fenerbahçe (94-79), Real Madrid (89-76) -esta vez en Euroliga-, Estrella Roja (76-73), Bayern de Múnich (90-64), Anadolu Efes (94-82), Baskonia (91-81) o Partizan (86-73). Y, lejos de València, la máquina 'taronja' tampoco ha dejado de acelerar, asaltando pistas históricamente complicadas como las de Olympiacos (92-99), Panathinaikos (79-89), Milán (100-103), ASVEL (77-80) o Baskonia (89-91), en acb. Está más que confirmado que lo del VBC no se trata de una racha puntual, sino de un proyecto sólido y ambicioso.

Enero: Europa vuelve a mirar a València

La idea del "mejor espectáculo deportivo" de la ciudad se refuerza con un simple vistazo al calendario que se presenta en enero. Un auténtico 'Tourmalet'. Una docena de partidos, prácticamente, uno cada dos días. De aquí a final de mes restan diez, entre ellos, visitarán el Roig Arena clubes como Mónaco Basket, Paris Basketball y Maccabi Tel Aviv, y habrá desplazamientos a canchas míticas como las de Fenerbahçe, Bayern de Múnich o Real Madrid. Rivales y escenarios similares a los que, durante años, se asociaban, especialmente, al Valencia CF y que se presentan, hoy en día, de la mano del baloncesto y el Valencia BC.

Un cartel de altura en el que tampoco faltan los partidos del equipo femenino. Terceras en la Liga F Endesa, y segundas en su grupo de la EuroLeague Women, por detrás del Fenerbahçe, el Roig Arena también experimentará con las chicas entrenadas por Rubén Burgos el mejor baloncesto femenino con partidos contra rivales de la talla de Perfumerías Avenida (11 de enero) en la Liga, o Venezia (14 de enero) y Landes (28 de enero) en la competición europea.

El contraste con el fútbol

Este momento del Valencia Basket contrasta de forma evidente con la realidad del fútbol valenciano. Valencia y Levante compiten muy lejos de Europa y con el objetivo de evitar el descenso, en un clima de fuerte descontento social, sobre todo, en los de Mestalla. Once años después de la llegada de Peter Lim, el club de fútbol vive una situación económica delicada, endeudado con los bonos de Goldman Sachs para financiar un nuevo estadio, que no contenta a todos los valencianistas, y sin apenas ingresos extraordinarios por competiciones UEFA o derechos televisivos.

Frente a ese escenario, el Valencia Basket, propiedad de Juan Roig, representa estabilidad, crecimiento y ambición. Un proyecto bien gestionado que ilusiona, gana y llena un pabellón que ya es referencia continental. Mientras tanto, en el Valencia CF solo su masa social está a la altura, poblando cada 15 días el estadio Mestalla en la Avenida de Suècia.

Juan Roig, máximo accionista del Valencia BC, junto a Matt Costello / J. M. LÓPEZ

Si se amplía el foco a la Comunitat Valenciana, el Villarreal CF es el único club comparable al actual Valencia Basket en cuanto a nivel competitivo. El conjunto amarillo es tercero en LaLiga y ha participado esta temporada en la UEFA Champions League, aunque con un recorrido limitado y sin opciones de continuar en la Europa League. Aun así, su rendimiento confirma que, hoy por hoy, el Villarreal domina un contexto futbolístico en que el Elche CF también hace disfrutar a su gente gracias a un apasionante regreso a Primera división, donde a punto de cerrarse la primera vuelta de competición respira tranquilo y feliz en mitad de tabla.

No obstante, los datos reflejan que, después del paso de Lim por la ciudad, el deporte de élite se juega con el balón naranja. Se vive en color 'taronja'. Mientras en la noche de este martes el Valencia BC defenderá su liderato de Euroliga en Belgrado, el próximo fin de semana los equipos de fútbol de la ciudad competirán en sus estadios para tratar de escapar del descenso... sobran más palabras.