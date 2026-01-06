EUROLIGA
Los tres descartes de Pedro Martínez ante el Estrella Roja
El técnico sigue teniendo a toda la plantilla disponible, por lo que debe seguir haciendo rotaciones
Solo repite uno de los descartes del último encuentro ante el Baxi Manresa en el Roig Arena
El Valencia Basket afronta un partido clave en la Euroliga para intentar mantener el liderato una jornada más y lo hace con toda la plantilla disponible, por lo que Pedro Martínez se ha visto obligado a hacer tres descartes de nuevo.
El técnico recupera para este encuentro ante el Estrella Roja a Darius Thompson y a Kameron Taylor, pero Yankuba Sima vuelve a quedarse fuera de la lista por segundo partido consecutivo, al no jugar ya el pasado domingo ante el Baxi Manresa en la Liga Endesa.
Los doce convocados
Con el regreso de dos de los jugadores con más peso en la plantilla, Pedro Martínez ha decidido dejar fuera en su lugar al capitán Josep Puerto y a Isaac Nogués, por lo que la lista de convocados la completan Brancou Badio, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako y Matt Costello.
Con un ojo en Tel Aviv
Con ellos, los taronja intentarán mantener su buena racha de resultados y de paso el liderato, en una jornada en la que también puede ser clave el average con el Hapoel para ello, ya que el equipo israelí está empatado a puntos, pero con un punto menos a su favor en la general. Este martes reciben al Dubai Basketball.
