Así fue la exhibición de Montero en Belgrado en memoria de su abuela Gloria

El Valencia Basket logró el martes 6 de enero una victoria de gran valor en la cancha del Estrella Roja ( 89-106 ) el Aleksandar Nikolic Hall. Un partido en el que una vez más brilló con luz propia Jean Montero. El exterior taronja fue el mejor del partido liderando un nuevo triunfo del Valencia Basket y además lograba la máxima anotación de su carrera en la Euroliga al conseguir 25 puntos. Además de contribuir a que el conjunto taronja siga en lo alto de la clasificación, empatado a victorias con el líder, el Hapoel de Tel Aviv, Montero tenía otra gran motivación en Belgrado: dedicarle la victoria y el partido a su abuela Gloria, recientemente fallecida. Así lo afirmaba el propio jugador tras el encuentro: "Mi abuela falleció la semana pasada y durante el partido he pensado en ella, la quería mucho", afirmaba el jugador emocionado.

25 puntos en 21 minutos

Jean Montero volvió a demostrar su gran calidad ante el Estrella Roja. Aunque sólo estuvo en pista durante 21 minutos, el exterior dominicano anotó 25 puntos con un gran acierto en tiros de 2 (6 de 7, 85%), 3 triples convertidos de 8 intentos y 4 tiros libres de 4. Además capturó 3 rebotes. Además robó 4 balones y dio otras tantas asistencias. Montero finalizó el partido como MVP con 31 puntos de valoración personal y está llamado a ser uno de los mejores de la jornada.

Consolidación en la Euroliga

La temporada 2025-26 de Jean Montero con el Valencia Basket en la Euroliga está marcada por la consolidación de un talento joven que ha pasado de ser promesa a pieza clave del proyecto taronja en la máxima competición continental. Montero, que en la pasada campaña, también con el Valencia Basket fue elegido Mejor Jugador Joven (Rising Star) de la Eurocup, ahora al igual que el club taronja, ha dado un salto de calidad y se quiere consolidar como una de las grandes figuras de la Euroliga, la máxima competición.

De promesa a líder europeo

Montero llegó al Valencia Basket como una de las grandes apuestas del club y está cumpliendo las expectativas. En la Euroliga 2025-26 promedia 12,1 puntos, 3,8 asistencias y 2,8 rebotes por partido, acompañados de un Índice de Valoración (PIR) de 14,0, estadísticas que reflejan su papel como motor ofensivo y organizador del equipo.

Una de las claves de su rendimiento ha sido su consistencia desde la línea de tiros libres, con un 97 % de acierto, que le coloca entre los mejores de la competición en ese apartado técnico. Además, destaca por su capacidad anotadora desde todas las distancias en especial desde la línea de 6,75.