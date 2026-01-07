Horario y dónde ver el Durán Maquinaria Ensino-Valencia Basket

Último partido de la primera vuelta de la LF Endesa para el Valencia Basket. El conjunto taronja disputa la J15 en la pista de Durán Maquinaria Ensino, un partido que se disputa este miércoles 7 de enero a las 20:00 horas en Pazo dos Deportes y podrá verse a través de Youtube FEB. El conjunto taronja ya comenzó con buen pie el Año Nuevo con victoria ante Lointek Gernika, que le aseguraba su condición de cabeza de serie para la Copa de la Reina, y quiere seguir sumando ante un rival que todavía tiene oportunidad de finalizar esta primera vuelta entre los cuatro primeros. El equipo mantiene las bajas de Leticia Romero, Raquel Carrera y Cristina Ouviña.

Cabezas de serie en la Copa

Con la victoria en el Roig Arena el pasado domingo ante Lointek Gernika, Valencia Basket se aseguró su condición de cabeza de serie para la Copa de la Reina, que hace su corte tras esta última jornada de la primera vuelta. Spar Girona y Casademont Zaragoza también lo son y se juegan la última plaza Hozono Global Jairis, Perfumerías Avenida y Durán Maquinaria Ensino, ordenados de mayor a menor average. Las murcianas juegan en casa de Kutxabank Araski, las salmantinas reciben a Movistar Estudiantes y las gallegas al combinado de Rubén Burgos.

Anderson en sus primeros minutos con la camiseta de Valencia Basket / Eduardo Ripoll

Reencuentro con exjugadoras taronja

En esta jornada el equipo se reencontrará con algunas exjugadoras destacadas en el pasado taronja. Por un lado está Elba Garfella, que se formó en L’Alqueria del Basket y en 2022 debutó con el primer equipo, inscribiendo de esta manera su nombre en el Mur dels Somnis. Por otro lado, se encuentra Alicia Flórez, jugadora del Valencia Basket que se encuentra cedida en estos momentos en Durán Maquinaria Ensino y que está realizando una gran temporada con un promedio de 11,6 puntos, 6 rebotes, 5,4 asistencias, 2 robos y 16 de valoración.

El rival: Durán Maquinaria Ensino

El equipo gallego está realizando una grandísima temporada. A falta de una jornada para el final de la primera vuelta de la LF Endesa ya ha asegurado su participación en la Copa de la Reina, a la que no se clasificaban desde la temporada 2020/21. Además, todavía tienen opciones de ser cabezas de serie si ellas ganan esta jornada y si pierden Hozono Global Jairis y Perfumerías Avenida. Un gran balance de 8-6, compartido por los otros dos equipos, mínimamente opacado por una racha de dos derrotas seguidas ante Movistar Estudiantes y Baxi Ferrol.