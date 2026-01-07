Rubén Burgos: "Tenemos que cerrar mejor el rebote, eso da energía a nuestros rivales"

Rubén Burgos resaltó la importancia de sumar una nueva victoria al ganar en la cancha del Durán Maquinaria Ensino: "Terminanos satisfechas la primera vuelta con una victoria en una cancha exigente como es Lugo. Es una victoria importante para continuar en las posiciones de arriba y en una jornada que cerraba la primera vuelta, con ganas de volver al Roig Arena con nuestra afición el domingo frente a un grna rival como es el Perfumerás Avenida".

El técnico resaltó el buen juego de su equipo durante muchas fases del partido aunque reconoció que faltó consistencia en algunos aspectos como el rebote: "Ha sido un partido en el que tras unos minutos dubitativos de inicio, hemos hecho una parte central del partido muy consistente en ambos lados de la cancha, trabajando bien en defensa, con las normas dadas en los días de entrenamiento bien ejecutadas y con un especial acierto en el lanzamiento de tres".

Pide más concentración en el rebote

Burgos reconoció que había faltado sentenciar el partido antes y pidió más concentración en el rebote "Cierto que al descanso, aunque nuestra ventaja estaba por encima de los 10, 12 puntos, sabíamos que el rebote nos estaba penalizando de nuevo con sus dos interiores, llevamos varias semanas sufriendo con interiores atléticas o que imprimen energía. Eso debemos resolverlo desde la responsabilidad individual, no lo hemos conseguido y eso les ha mantenido en el partido, les ha hecho creer".

Rubén Burgos da instrucciones a sus jugadoras / Durán Maquinaria Ensino

Elogios para Alicia Flórez

El técnico elogió el liderazgo de Alicia Flórez en el Durán Maquinaria Ensino, jugadora que pertenece al Valencia Basket y que juega en Lugo en calidad de cedida: "Ha habido tiros librados en el tercer cuarto para poder haber abierto mayor brecha. Ellas, lideradas por una espectacular Alicia Flórez que está teniendo muy buena progresión (ese era el objetivo de la cesión), han acabado con opciones de partido y nosotras hemos aprovechado la experiencia y el liderazgo de Anderson para cerrar el partido. Tenemos que mejorar el rebote y pérdidas de balón, esto da energía a los rivales, tenemos que controlarlo más", concluyó".