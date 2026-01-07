El Valencia Basket ya conoce a todos sus rivales para la Copa de la Reina

La decimoquinta jornada de la Liga Femenina de baloncesto ha dejado este miércoles a los dos últimos equipos clasificados para la copa de la Reina: Innova-TSN Leganés e IDK Euskotren.

Las chicas de Innova-TSN Leganés ganaron al Baxi ferrol (78-73) en el Pabellón de Europa y consiguieron clasificarse por primera vez en su historia para la competición.

El IDK Euskotren perdió ante el Casademont Zaragoza por 52-46, pero la derrota del Baxi Ferrol las mete en el torneo copero.

Innova-TSN Leganés y IDK Euskotren se unen a los seis equipos que ya estaban clasificados: Spar Girona, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Hozono Global Jairis, Perfumerías AVenida y Durán Maquinaria Ensino.

Así quedan los 8 primeros tras la primera vuelta / Liga F Endesa

Casademont Zaragoza, campeón de invierno

Además, Casademont Zaragoza, con la victoria, se convierte en el campeón de invierno con 29 puntos, 12 victorias consecutivas en la competición regular. Es la mejor racha de la Liga Femenina Endesa.

Valencia Basket, cabeza de serie

Junto con los dos últimos pases a la Copa de la Reina también se conocen los cabezas de serie, los cuatro primeros de la clasificación, Casademont Zaragoza, Spar Girona, Valencia Basket, y el último en clasificarse, Perfumerías Avenida, tras vencer a Movistar Estudiantes (71-68).

El sorteo para conocer los emparejamientos será el próximo miércoles 14 de enero a las 12.30 horas. La Copa de la Reina se disputará del 26 al 29 de marzo en Tarragona.